După ce fanii Rapidului i-au cerut demisia lui Adrian Mutu la finalul meciului cu Universitatea Craiova, cele două părți au revenit la sentimente mai bune una față de cealaltă și au făcut pace, cel puțin pentru moment.

"Am citit presa, ce s-a scris. A fost o săptămână grea, presiune era și înainte, dar săptămâna asta a fost ceva mai mare. Lucrurile între mine și club sunt clare, după discuția pe care am avut-o și cu șeful galeriei am clarificat lucrurile.

Cred că ce am promis atunci când am venit la echipă am realizat. Sezonul trecut am promis că voi menține echipa în Liga 1, iar acum că voi conduce echipa în play-off, ceea ce s-a întâmplat. Bineînțeles, pretențiile au crescut, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Galeria noastră este pătimașă, pune mult suflet. Ar trebui să facem la fel și noi, să dăm 100% pe teren, să încercăm să câștigăm fiecare meci.

Am înțeles supărarea suporterilor după meciul de la Craiova. Bineînțeles, și eu sunt supărat pe situație, nu-mi convine să aud că-mi cer demisia, mai ales că știu cât am muncit.

Am dat tot timpul 100%, sunt profesionist, un antrenor foarte serios, cred că am demonstrat-o tuturor. Am ajuns în play-off, nu voi renunța după două înfrângeri. Încerc să găsesc soluții să redresez echipa pentru a putea câștiga acest derby", a declarat Adrian Mutu în cadrul unei conferințe de presă.

VIDEO | Conferință Rapid înaintea confruntării cu FCSB