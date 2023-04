Adrian Mutu nu a evitat în conferința de presă premergătoarea meciului cu FCSB și un subiect delicat - viitorul său la Rapid. Contestat de fani etapa trecută, antrenorul în vârstă de 44 de ani s-a întâlnit cu liderii galeriei și a purtat o discuție despre situația actuală. În anul în care Rapid împlinește 100 de ani de la înființare, suporterii și-au făcut speranțe mari, chiar pentru titlu, însă planul s-a destrămat.

Rapid - FCSB, de la 20:30

În prezent, au rămas speranțe minuscule pentru o clasare între primele trei echipe ale campionatului, dar o victorie în partida din această seară, de pe Giulești, le poate ridica nivelul mental jucătorilor lui Adi Mutu.

Fostul decar al naționalei nu s-a ferit să discute într-o conferință de presă despre viitorul său la Rapid în contextul în care grupul nemulțumiților s-a mărit în Giulești.

Mutu are totuși susținerea investitorilor Dan Șucu și Victor Angelescu, dar și sprijinul fostului său coleg din atacul naționalei, președintele Rapidului, Daniel Niculae.

"Viaţa unui antrenor depinde de rezultate, e clar. Eu rămân până la final (n.r. - finalul sezonului) şi încă doi ani, pentru că mai am doi ani de contract. Atât timp cât nu sunt în obiectiv, şi cred că e valabil pentru orice antrenor, nu e nevoie să-mi spună cineva, plec eu singur. Şi las loc altuia care să facă treabă. Însă în momentul de faţă Rapid este în obiectiv", și-a început piteșteanul discursul .

Rapid - FCSB | "Adrian Mutu pleacă atunci când nu este în obiectiv"

Antrenorul trupei din Grant a dezvoltat apoi subiectul

"Adrian Mutu pleacă atunci când nu este în obiectiv. Pentru că, aşa cum se ştie, clubul mi-a pus nişte obiective. Anul acesta l-am îndeplinit, în anul centenarului e câştigarea titlului. Deci trebuie să stai pe un loc în clasament tot timpul anului ca să poţi să fii în obiectiv. Dar când nu voi fi în obiectiv voi lăsa locul altuia să facă treabă bună pentru Rapid.

Pentru că vrând-nevrând am şi eu sentimente de apartanenţă, ţin la acest club pentru că fac parte din el de un an şi ceva. În plus şi băiatul meu joacă pentru Rapid... deci nu cred că mai poate să mă acuze cineva că sunt cu altă echipă, pentru că până acum cel mai mult am stat la Rapid până acum. Deci atât timp cât eu sunt în obiectivele stabilite de club nu ştiu de ce ar trebui să plec", a afirmat Adrian Mutu, într-o conferință de presă.

Rapid - FCSB | VIDEO Conferință de presă Mutu și Săpunaru

Rapid - FCSB, derby în Giulești

FCSB are șansa să o devanseze pe CFR Cluj în clasament, după ce elevii lui Dan Petrescu (55 ani) au fost învinși de Farul Constanța, 0-1, la Ovidiu. Dacă roș-albaștrii se vor impune cu Rapid, duminică, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro, vor acumula 40 de puncte și vor pune un avans de 2 puncte față de CFR Cluj, în prezent ocupanta locului secund.

Rapid traverseză o perioadă dificilă. Giuleștenii nu au mai câștigat de 6 meciuri, iar galeria i-a cerut pentru prima dată demisia lui Adrian Mutu (44 ani).

De-a lungul istoriei, cele două echipe s-au întâlnit de 116 ori în campionat. De 30 ori a câștigat Rapidul, de 45 de ori roș-albaștrii, în timp ce 41 de jocuri s-au terminat la egalitate.