Roș-albaștrii au ratat șansa de a urca pe locul al treilea în clasament, iar ardelenii au profitat pentru a se apropia de Farul serios, cele două echipe fiind la egalitate de puncte, însă constănțenii având un golaveraj mai bun. Singurul gol al meciului a fost marcat de Janga.

Gigi Becali nu a fost dezamăgit de victorie, fiind mulțumit de jocul făcut de echipa sa. Cu toate astea, patronul a anunțat plecări de la echipă după înfrângere și a numit și două „piese cheie”, care nu au voie să mai lipsească de acum înainte din echipa de start.

Gigi Becali anunță un nou titular indiscutabil la FCSB

Darius Olaru (24 ani) este jucătorul despre care Gigi Becali a spus în repetate rânduri că nu trebuie să lipsească de la FCSB, însă alături de el, finanțatorul a oferit un nou nume, David Miculescu (21 ani). Patronul roș-albaștrilor a fost extrem de încântat de prestația celui mai scump transfer al său din ultimele meciuri și a anunțat că nu va mai lipsi din prima echipă.

„Nu are relevanță mare pentru că se înjumătățesc punctele și nu e relevanță mare pentru că mi-a plăcut jocul, am jucat bine. Nu e relevanță mare pentru faptul că noi am avut două piese, cele mai importante ale echipei, e Olaru, care e cel mai important și mai e încă ceva, despre care nu am știut și pe care l-am văzut aseară. David Miculescu nu are de ce să lipsească din echipa asta.

Și ce să îi fac lui Cordea dacă a făcut sezon foarte bun? Eu nu știu ce. El mai trebuie să frece puțin banca să știe că nu e chiar așa singur pe tarla și plus de asta, eu nu am spus că nu va juca Cordea, ci că David Miculescu nu mai lipsește din echipa asta. N-ai cum să zici că îl trimiți înapoi, un jucător valoros se vede, când joci cu CFR Cluj, nu pierzi nicio minge și joci cum a jucat el, și meciul trecut, nu ai cum. Pentru mine, David Miculescu, gata, am pus ștampila pe el”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

1.7 milioane de euro a plătit FCSB pentru David Miculescu , a cărui cotă de piață este de 1.5 milioane de euro.

31 de meciuri a jucat în acest sezon, având 4 goluri marcate și 3 assist-uri.

David Miculescu, „noul Dică” de la FCSB după cum susține chiar antrenorul

Nicolae Dică a oferit un interviu într-un din SuperLiga Show, iar acolo a dezvăluit că îl vede pe David Miculescu drept „noul Dică” de la FCSB, datorită calităților similare arătate în teren.

„Îl am pe David Miculescu la mine și Tavi (n.r. Octavian Popescu) la fel. Dar și David Miculescu e genul cum eram și eu, are o viteză în plus față de mine, pot să zic, dar în careu are execuții, anticipează foarte bine”, a declarat Nicolae Dică la SuperLiga Show.

Declarațiile lui Gigi Becali de la conferința de prezentare a lui David Miculescu

„Hai să începem cu David, că e mai important, e lovitură. Știți toată istoria, l-am vrut. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, așa a vrut Dumnezeu și s-au reglat lucrurile. Semnează cu FCSB, am avut niște runde de negocieri. Am spus că nu mai vreau să dau bani, a fost meciul de calificare cu Saburtalo, m-au impresionat 25.000 de oameni, a plecat și Tănase pe 3 milioane de euro.

Am dat 700 de mii, 900 de mii, am dat 1,2 milioane... Nu au vrut. Am luat legătura cu părinții lui, cu familia, am plătit clauza 1,7 milioane de euro. El are cinci sezoane, 10.000 de euro 3 ani, 15.000 de euro următorii doi. David are o clauză de 50 de milioane de euro de reziliere.

Eu nu prea mă uit la meciuri, dar când juca UTA mă uitam la el. Eu sunt cu ochii să fac bani, să iau ce e mai bun. M-a sunat MM după meciul cu Petrolul și a zis: 'Bă, Gigi, al tău a câștigat singur meciul cu Petrolul, a dat două goluri'. Nu știam la ce se referă: 'Al tău, mă, Miculescu!'. Atunci stai, mă, că reluăm. Am plătit clauza, băiatul a venit. Acum se antrenează cu noi, mâine joacă titular.

Am așteptări. Eu îl știu pe el. Așteptările de la el sunt în viitorul apropiat. Eu l-am luat să-l vând peste doi ani. E băiat cuminte, iubește fotbalul, e cuminte, e liniștit, nu are alte vicii. M-am interesat de toate”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă.