„Nu l-am mai văzut așa de 16 ani!” Gigi Becali, lăudat pentru aducerea lui Budescu la FCSB

Budescu a revenit la FCSB, după o pauză de trei ani de zile în care a trecut pe la Al Shabab Riad, Astra Giurgiu și Damac FC.

„Budi” și-a reziliat înțelegerea cu FC Damac și a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract.

Valeriu Răchită este convins că FCSB a făcut o mutare excelentă și se așteaptă ca mijlocașul ajuns la 32 ani să fie providențial pentru echipa pregătită de Edi Iordănescu.

„Este clubul la care a mai fost, sunt mulți jucători cu care a fost coechipier. Relația specială pe care o are cu patronul a reprezentat un plus. Orice am spune, Budescu e o vedetă pentru Liga 1. Mai vedem o pasă cu exteriorul, un gol din corner, spectacol.

Da, are chef de fotbal, zic eu. Mi-a și spus că dacă gândea acum 16-17 că acum, era mult mai sus. Are doi copii, și-a dat seama că viața de fotbalist nu e așa lungă. Mai are câțiva ani și poate să vină pe final de carieră la Petrolul, să ne mai încânte. Spunea el că au fost mai multe probleme la arabi, pe lângă vize, poziție în teren. Din ce am înțeles, antrenorul l-ar fi vrut 'număr 9'.

Cât a fost la Ploiești s-a antrenat în fiecare zi. Nu l-am mai văzut pe Budescu de la 16 ani așa. O să-l vedeți. Tot timpul am vorbit, am încercat să-i dau sfaturile cele mai bune. I-am zis că a ajuns la 32 de ani și acum partea financiară contează cel mai mult.

Să se gândească că mai are 3-4 ani si să scoată cat mai mult din punctul asta de vedere. Sunt jucători cărora le place fotbalul, iar Costică Budescu e unul dintre ei”, a spus Valeriu Răchită, potrivit Digi Sport.

Constantin Budescu este al treilea jucător pe care îl transferă FCSB în această vară. Pe lângă Budescu, au mai semnat cu vicecampioana României Valentin Gheorghe și Claudiu Keșeru.

Cât va încasa Budescu la FCSB

Gigi Becali i-a oferit lui Constantin Budescu un salariu de 25 000 de euro lunar, după cum a informat digisport.ro, dar și o primă de instalare de 200 000 de euro. Jucătorul a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă unul.

Salariul este cu mult mai mic decât cel pe care îl încasa în Arabia Saudită mijlocașul român. Pentru patru luni petrecute la Damac, Budescu ar fi încasat 600 000 de euro.

Budescu a evoluat un sezon pentru FCSB, între 2017 și 2018, unde a bifat 37 de meciuri, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive, iar în Liga 1, în 182 de meciuri are 69 de reușite și 67 de assist-uri.