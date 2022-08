Managerul general de la FCSB nu a fost mulțumit de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal și comentariile făcute la adresa jocului echipei după meciul cu Viking, încheiat 2-1 pentru norvegieni. Ulterior, Dumitru Dragomir i-a dat o replică dură lui Mihai Stoica, pe care l-a numit „slugă”, iar conducătorul vicecampioanei a „răspuns” printr-o postare pe Facebook.

Mihai Stoica a postat o declarație făcută de Dumitru Dragomir în urmă cu mai mulți ani, când a spus că îl vede potrivit pe managerul de la FCSB să preia șefia LPF.

Dumitru Dragomir, replică nouă pentru Mihai Stoica

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a comentat la „Ora exactă în sport” replica lui Mihai Stoica, având noi declarații dure la adresa oficialului roș-albaștrilor. Totodată, Dragomir a comentat și afirmația făcută în trecut legată de șefia LPF, spunând că Mihai Stoica se afla pe lista sa, însă existau alte două persoane înaintea lui, cărora le-ar fi oferit postul.

„Lui MM Stoica i-a sărit țandăra. Am văzut că a încercat să mă jignească, eu sunt învățat cu asta, dacă mă apuc acum, el este fluturaș pentru mine. Dacă se leagă de mine, măi, frate. El ce a fost? A fost conducător undeva? A fost la vreo Adunare Generală la Liga Profesionistă de Fotbal?

(n.r. declarația conform căreia ar fi Mihai Stoica cel mai potrivit să îl înlocuiască la LPF) Nu am spus că e cel mai bun, stați puțin. Am spus că ar fi unul din. Poate am spus și treaba asta, poate să fie acolo, de ce nu? Eu am spus de altcineva, de un fost mare jucător de la Dinamo, că l-aș lăsa în locul meu, la Ionel Dănciulescu, am spus că îl convingeam pe președinți să îl pună el, după aceea, Dinu Vamă era cel mai potrivit, dacă nici ăștia, poate MM Stoica, are gură mare, lucrează de atâta timp în sport.

Doar că el a fost numărul 2, nu a fost niciodată numărul 1 pe nicăieri, nu a luat niciodată nicio hotărâre, nu a cheltuit niciodată din banii lui, el a tocat banii altora și el se leagă de mine. Marius Stan, conducător măi oameni buni, MM Stoica sufla în fața lui? Ca și acum în fața lui Gigi. Dar nici nu am pomenit numele lui, eu l-am lăsat în pace, am zis eu în declarația mea ceva de el? Acum, după ce a fost obraznic cu mine, bineînțeles că îi dau o nene de nu poate să țină. Eu asta vreau, polemică, eu pot să duc, nu am nimic de pierdut.

(n.r. meciul cu Viking) S-ar putea să câștige și să se califice, dar mă îndoiesc că au această capacitate. Lumea te respectă și vorbește despre tine dacă ai rezultate, dacă nu ai rezultate nu vorbește nimeni, singurul care nu a avut rezultate și a fost ținut în funcție a fost el deocamdată în fotbalul românesc. Nu a fost niciodată principalul, nu a luat el hotărârile, el a influențat, să stea în banca lui, cu mine nu e de glumit”, a declarat Dumitru Dragomir la PRO Arena.