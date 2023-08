„Noi cu ratările și ei cu golurile!” Analiza lui Nicolae Dică după înfrângerea cu Petrolul Ploiești

Oltenii au pierdut duelul de la Ploiești. Scorul a fost deschis de Irobiso, încă din minutul 12, iar gazele au dublat avantajul, în minutul 12, prin Jair. FC U Craiova a redus însă din diferență, prin Van Durmen, în minutul 34, stabilind astfel scorul la pauză. Petrolul a mai „lovit” o dată, în minutul 60, prin Irobiso, iar Musi a majorat avantajul în minutul 77.

Echipa lui Nicolae Dică a dat semne de revenire, iar în minutul 80 a marcat Chițu pentru 4-2. Patru minute mai târziu, Bauza a redus din diferență din penalty, însă oltenii nu au mai reușit să marcheze pentru a „smulge” un punct.

Nicolae Dică: „Nu înseamnă nimic două victorii pentru mine!”

Antrenorul a vorbit la finalul meciului, dezamăgit de rezultat, dar și de faptul că jucătorii săi nu au reușit să concretizeze ocaziile avute. Totodată, Nicolae Dică a declarat și ce și-ar dori de la fotbaliștii echipei sale.

„Am început jocul foarte prost, am încasat rapid două goluri, ceea ce nu ne doream și a trebuit să schimbăm total strategia față de ceea ce pregătisem. Am reușit să marcăm, să ne creăm ocazii, în a doua repriză am început foarte bine jocul, am pus presiune pe adversar, ne-am creat câteva ocazii mari de a marca, dar noi am fost cu ratările și ei cu golurile. E păcat că deși reușim să ne dominăm adversarul facem erori defensive. Nu știu de ce s-a intrat pe vârfuri, le-am spus toată săptămâna că am obținut două victorii, ceea pentru mine nu înseamnă nimic.

Am mentalitatea de a câștiga, îmi doresc ca echipa mea să câștige 10-15 meciuri la rând. Vom încerca ușor ușor, am încredere că putem face lucruri bune împreună. Le-am transmis înainte de meci că trebuie să facem presiune, să avem atitudine bună, ca în ultimele meciuri, dar din păcate nu au primit cum trebuie mesajul. Am încredere în ei, vom munci în continuare, important e să nu ne mulțumim cu puțin.

Îmi doresc ca în careu să dăm și la poartă, nu putem intra cu mingea în poartă. Am avut minge pe 11 metri, pe 15 metri. Am primit goluri pe contraatac”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.