„Mi-a spus că se îndreaptă spre altcineva!” Becali a făcut anunțul momentului! Pe cine ar fi vrut, de fapt, Galatasaray

Alexandru Cicâldău a semnat cu Galatasaray în cursul zilei de sâmbătă.

Mijlocașul Craiovei a mers în Turcia, iar oficialii lui Galatasaray au plătit 6.5 milioane în schimbul său. Transferul a fost unul surprinzător, însă turcii erau deja cu ochii pe mai mulți jucători români.

Recent, au apărut zvonuri conform cărora Olimpiu Moruțan ar fi următoarea țintă a Galatei, însă Gigi Becali a spus că nu a primit nicio ofertă pentru Moruțan, dar a făcut o dezvăluire complet neașteptată.

Patronul a mărturisit că înainte ca transferul lui Cicâldău să se facă a fost contactat pentru a-l vinde pe Darius Olaru, însă nu a acceptat o ofertă mai mică de 10 milioane de euro, și i s-a transmis că echipa respectivă se va orienta către alt jucător român.

„Nimic nu știu, habar nu am. Ce am fost întrebat eu și cred că asta era, am fost întrebat de o persoană, cât vreau pe Olaru, înainte de a pleca Cicâldău. Am zis că vreau 10 milioane și cică: „bă, dar nu îl lași deloc?”. Am zis că nu las și mi-a spus că o să se îndrepte spre altcineva.

Am spus că nu îl dau, nu vreau să îl vând acum. Nu mă interesează să vând acum, vreau să fac echipă să intru în grupe în Liga Campionilor.

Pe Tănase îl dau, nu are de ce să fie supărat, el are un rol foarte important, dar nu se vede”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.