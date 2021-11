„Mi-a plăcut ce am văzut!” Iordănescu, precaut înainte de duelul cu Voluntari! Ce a spus despre jocul echipei sale 

Roș-albaștrii sunt neînvinși în ultimele șapte etape, astfel că seria îi dă încredere lui Edward Iordănescu, însă tehnicianul se arată precaut înainte de meciul cu gruparea ilfoveană. Antrenorul FCSB-ului a ținut să puncteze perioada dificilă prin care echipa sa a trecut, evidențiind că rezultatele sunt importante, în contextul în care jucătorii săi nu sunt recuperați fizic încă la capacitate maximă.

„Să jucăm din trei în trei zile va fi cea mai mare provocare, din punct de vedere fizic, mental, emoțional, să ne repliem rapid, să ne recuperăm. Timpul pe care l-am avut la dispoziție și îl avem e foarte puțin, nu va fi ușor, dar trebuie să arătăm tărie de caracter și să reușim rapid să ne repliem.

Nu e ușor când în două săptămâni, alți jucători trei săptămâni, cei care au fost cu Covid-19 nu au jucat, nu am avut jocuri oficiale și acum jucăm trei meciuri într-o săptămână.

Nu m-a preocupat că am cea mai bună serie din carieră, nu am ținut această evidență, am aflat din presă, am înțeles că la Pandurii și Mediaș au mai fost cinci victorii, contează mai puțin asta. Contează echipa, rezultatele pe care echipa le produce și mai puțin palmaresul meu. Contează ca echipa să atingă borne importante de performanță, iar în ceea ce privește jocul, tot timpul e loc de mai bine.

În circumstanțele care au fost era foarte greu să putem fi și la cote foarte înalte ca și consistență și estetică de joc. Lucrurile pot veni în timp, deocamdată ne preocupă punctele.

Important e să învățăm să câștigăm, joc de joc, indiferent de zi, de moment, de adversar și chiar de exprimare. Să învățăm să avem o mentalitate competitivă, să nu acceptăm să pierdem, să luptăm până în ultima clipă și dacă vor veni momente mai puțin fericite pentru noi, să ieșim de pe teren mulțumiți că am dat totul. Când oferi fotbalului ce trebuie, de cele mai multe ori te răsplătește”, a spus Iordănescu la conferința de presă.

Iordănescu: „Sunt sigur că vor veni mai motivați!”

Antrenorul vicecampioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa adversarului, mai ales după seria incredibilă pe care a reușit-o în campionat sub comanda lui Ciobotariu.

„Nu cred că vor veni mai motivați, sunt sigur de asta. E o echipă care arată foarte bine, antrenor cu experiență bogată, care a arătat multe lucruri bune și foarte bune. A adus o doză importantă de încredere echipei, se vede că au încredere în ceea ce joacă, se vede că încep să își construiască o identitate, am văzut meciurile lor și mi-a plăcut ce am văzut. Să nu uităm de seria extraordinară pe care au avut-o. E adevărat că vin după niște momente nu tocmai fericite, dar echipa a jucat.

La Cluj au făcut un meci foarte bun, toți jucătorii au fost angrenați defensiv, și ce mi-a plăcut e că au jucători cu calitate, pot face un joc pozițional bun, dar pot crea, e o echipă care poate fi creativă.

Pentru mine important e să câștigăm, dacă se împiedică adversarele pe parcurs și asta ne permite să avansăm în clasament sau să ne apropiem mai mult de primul loc, dar e o consecință a rezultatelor noastre.

Mi-aș fi dorit măcar o întrerupere să îi am pe toți, nu se poate, trebuie să ne descurcăm cu cei pe care îi avem. Faptul că după precedentele întreruperi am câștigat toate jocurile, înseamnă că le-am gestionat bine. Îmi doresc ca și în această pauză să gestionăm lucrurile cum trebuie, e și ultima din acest an și să păstrăm aceeași linie.

Sunt sigur că meciul care urmează va fi o provocare majoră pentru noi, îmi doresc să mai punem trei puncte la clasament”, a adăugat tehnicianul.

„Emoții am când îl întâlnesc pe tatăl meu!”

Întrebat dacă se simte emoționat că va juca pe stadionul care îi poartă numele tatălui său, Anghel Iordănescu, antrenorul a dezvăluit că este mândru că poate face acest lucru.

„E un sentiment de mândrie să jucăm pe 'Anghel Iordănescu', nu de emoții. Emoții am când îl întâlnesc pe tatăl meu în persoană, îl văd destul de rar, îi duc dorul și lui, și mamei mele. E important când îl întâlnesc în persoană, dar e un sentiment de mândrie când mergi pe un stadion care poartă numele tatălui tău. Îmi doresc să reușim să ne impunem, chiar dacă știu că în trecut echipa noastră a avut un singur rezultat pozitiv acolo, asta ne-a atras atenția și încercăm să îl introducem și pe al doilea dacă se poate”.