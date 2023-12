„Mânca-ți-aș gura ta!” Paul Papp a răbufnit după meciul cu Rapid: „Noi mai mult ne... pe la spate”

Rapid a rămas în inferioritate numerică din minutul 6, când Borza a văzut cartonașul roșu direct, în urma unei intrări imprudente la Diomande. Deși au jucat până în minutul 82 în superioritate, ploieștenii nu au reușit să înscrie, deși i-au „luat la țintă” poarta lui Horațiu Moldovan de câteva ori, portarul având intervenții spectaculoase.

În minutul 82, Paul Papp a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, după ce a protestat. Fundașul văzuse primul galben în minutul 73, iar la final a răbufnit la adresa arbitrajului.

Paul Papp: „Speriați de bombe!”

Fotbalistul Petrolului este de părere că arbitrul Cojocaru și ajutoarele sale au încercat să „compenseze” eliminarea timpurie a lui Borza. Totodată, Papp a dezvăluit că nu a înjurat în momentul în care a văzut cel de-al doilea galben și a explicat ieșirea sa nervoasă, criticând dur arbitrajul.

„Am făcut un fault și am primit două galbene. Nu știu... Ca să zic pe românește, sunt speriați. Speriați de bombe.

A dat roșu în primele minute și după aia a arbitrat în compensație. La al doilea galben i-am zis asistentului 'Vezi că m-a tras. Era fault pentru noi'. Și imediat i-a zis 'Bă, dă al doilea galben'. Nu e posibil așa ceva! Suntem și noi oameni, e tensiunea meciului.

Nu l-am înjurat. I-am și zis după meci. M-am dus la el în cabină și i-am zis 'Știi foarte bine că nu te-am înjurat'. Și zicea 'Da, Paul, da'. E și ardelean de-al meu. El nu avea cuvintele la el. 'Da, Paul, știu că nu m-ai înjurat'. Nu e posibil așa ceva! A fost un derby, e tensiune. Dacă nu te înțelege ca om... N-ai cum.

E primul roșu din carieră în care nu am făcut nimic. Jur! Nu am gesticulat, nu am făcut nimic. Am zis că a fost fault pentru noi. Suntem oameni. Să arbitrezi doar în compensație... Că ce? Că ai dat un roșu meritat? Arbitrează, bă, omenește! Arbitrează cum trebuie. Mai rău ne-a încurcat. Și pe noi, și ei. Mă jur!

Rapid a tras din minutul 5. Lui Moldovan nu i-a dat galben... Nu ai cum! Nu ai cum așa ceva! Nu vreau să fiu foarte rău, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Eu nu sunt un timp care ne înjură. Chiar înainte de meci i-am zis 'Cojo, hai să avem un dialog. Hai să ajutăm reciproc'. El 'Da, da'.

Toată lumea zice că avem un campionat slab. Păi, îl fac și ei, mânca-ți-aș gura ta. Îl fac și ei slab. La fiecare contact se de fault. Întrerupere... Lasă, bă, jocul să meargă. Că suntem bărbați. Dar nu e posibil așa ceva! Lasă-ne să jucăm fotbal!

La Constanța mi-a spart nasul. Mi-a dat cu genunchiul în nas și arbitrul zice 'Bă, n-a vrut'. Păi, da, mă, dar nici Vali Țicu nu a vrut să-i rupă piciorul ăluia și a stat 8 etape. Și mie îmi curgea sânge din nas. Despre ce vorbim? Nu știu... Habar nu am. Se scurtcircuitează la cap... Habar nu am.

Ce dacă m-am dus și am cerut un fault? L-am omorât? I-am dat în cap? L-am înjurat? Am zis 'Bă, du-te în...'? Nu. Că nu sunt genul de jucător care să înjure. Arbitrează în spiritul jocului. Lasă-ne să jucăm! Ne lovim, dăm mâna și gata. Dar imediat să dau fault și galben.

Trebuie să ne înțelegem. Trăim în România și trebuie să ne ajutăm. Dar noi, mai mult ne... pe la spate”, a declarat Paul Papp la finalul meciului.

Rapid este pe locul trei, cu 32 de puncte, după cinci meciuri fără victorie în Superliga României, în timp ce Petrolul a rămas pe locul opt, cu 27 de puncte.

În ultima etapă din 2023, Rapid se va deplasa la Constanța pentru meciul cu Farul Constanța, în timp ce Petrolul va juca tot în deplasare, cu FCU Craiova.