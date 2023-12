„Copilul e distrus acum!” Cristiano Bergodi a 'dat din vestiar' după remiza cu Petrolul! Ce a spus despre meci 

Giuleștenii au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 6, când Borza a văzut cartonașul roșu direct și a fost eliminat. Poarta lui Horațiu Moldovan a fost încercată în repetate rânduri, însă portarul naționalei s-a ridicat la înălțime și a păstrat tabela intactă. Rapid însă nu a mai câștigat de șase meciuri, incluzând și duelul din Cupa României cu FC Voluntari, scor 1-2, iar înainte de derby-ul de pe „Ilie Oană” s-a pus problema demiterii lui Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, mulțumit după remiza cu Petrolul Ploiești

Cristiano Bergodi a vorbit la finalul meciului, extrem de mulțumit de prestația fotbaliștilor săi, dar și de atitudinea pe care au arătat-o pe teren. Antrenorul italian a dezvăluit însă că Borza este extrem de supărat după eliminare, însă a pus intrarea imprudentă pe seama lipsei de experiență.

„Concluziile sunt că am luat un punct, e important pentru noi, înseamnă că nu am pierdut. Aproape 82 de minute am jucat în inferioritate, felicit băieții pentru atitudine extraordinară, să joci în 10 oameni tot meciul, mă bucur și îi felicit. Au făcut un meci cu o atitudine extraordinară.

Din păcate copilul e distrus acum, ce să spun, nu am văzut bine acțiunea și dacă era în fața băncii, a fost o lejeritate. Experiența... nu trebuie să te duci acolo, e o lejeritate, e un copil, trebuie să învețe și bine că băieții au jucat foarte bine, cu atitudine extraordinară, ne-am apărat bine, bine, bine.

Din păcate, nu era un experiment sistemul, așa am vrut să fac pentru că în ultimul timp am fost puțin expuși la mijloc, m-am gândit să întăresc puțin compartimentul de apărare și zona centrală, dar din păcate nu a ieșit.

M-a mulțumit Cîrjan, a suferit și el, un copil și el, s-a adaptat acolo în bandă, că am jucat cu acest sistem a jucat Cristea pe dreapta, mă bucur și că Braun s-a dus în cealaltă parte, în locul lui Borza. A fost un exercițu de fază defensivă, un fel de antrenament, am lovit și bara uneori în prima repriză.

Oaidă și ceilalți mijlocași au jucat bine, păcat că a luat acel cartonaș, ne va lipsi cu Farul. Știu că se pare că toată lumea se uită la Rapid, ies tot felul despre articole, negative și pozitive, mai mult negative acum, vedem ce vom face, sunt mulțumit de grup, fiecare echipă face 2-3 achiziții, revin și jucătorii accidientați. În retur putem fi o nucă tare, zic eu.

Eu sunt obișnuit, vedem dacă depășesc perioada, vedem meciul cu Farul, dar astăzi băieții au dat un răspuns extraordinar din toate punctele de vedere, mă bucur mult. După aia, vedem dacă merg lucrurile bine. Am trăit emoții astăzi, am jucat peste 80 de minute fără un om pe teren, mă bucur că au avut băieții o evoluție foarte bună.

Eu cred că suporterii au văzut, sunt mulțumiți, mereu stau lângă echipă. Și înainte de meci s-a oprit autocarul că erau în față, au vrut să ne încurajeze, cred că au fost mulțumit de prestația jucătorilor și fanii”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Rapid este pe locul trei, cu 32 de puncte, după cinci meciuri fără victorie în Superliga României, în timp ce Petrolul a rămas pe locul opt, cu 27 de puncte.

În ultima etapă din 2023, Rapid se va deplasa la Constanța pentru meciul cu Farul Constanța, în timp ce Petrolul va juca tot în deplasare, cu FCU Craiova.