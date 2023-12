Petrolul - Rapid, LIVE TEXT de la 20:00. Un nou episod din Primvs Derby

Petrolul - Rapid, LIVE TEXT de la 20:00

Petrolul vine după eșecul cu Farul (1-3), doar al treilea din acest sezon de Liga 1, în urma căruia elevii lui Florin Pîrvu au ieșit din zona play-off-ului și au coborât pe locul 8, cu 26 de puncte, la două lungimi în spatele poziției a șasea, ocupată de FC Hermannstadt.

"Este un meci așteptat cu mare interes de toată lumea și știm foarte bine lucrul acesta. Am simțit, în ultimele zile, freamătul din Ploiești, este clar că vom avea un stadion plin și vrem să câștigăm, atât pentru a ne face suporterii fericiți, cât și pentru a rămâne într-o luptă pe care vrem să o ducem până la capăt, pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului", a spus Florin Pîrvu, înainte de meci.

Cu o zi înainte de meci, mai mulți suporteri ploieșteni s-au strâns în fața hotelului la care sunt cazați jucătorii Petrolului pentru a-i încuraja.

De partea cealaltă, Rapid traversează o perioadă modestă, cu două eșecuri și două remize în ultimele patru etape. Giuleștenii au coborât pe 4, cu 31 de puncte, iar recent au apărut informații potrivit cărora antrenorul Cristiano Bergodi ar fi primit un ultimatum din partea conducerii - cel puțin 4 puncte în cele două meciuri rămase din acest an, cu Petrolul și Farul.

În meciul tur, disputat în Giulești, Petrolul a câștigat cu 2-0 după două autogoluri ale rapidiștilor Răzvan Oaidă și Borja Valle. La finalul meciului respectiv, fanii rapidiști l-au înjurat pe președintele Daniel Niculae și au avut un discurs dur la adresa jucătorilor.

"E o rivalitate mare între Rapid și Petrolul. Cluburile s-au înființat la un an distanță unul de celălalt. Sunt foarte importante aceste trei puncte, mai ales că trebuie să ne apropiem din nou de locurile fruntașe. Venim după o înfrângere acasă dureroasă, dar băieții și-au revenit din punct de vedere mental. Am avut discuții cu ei, au avut și conducătorii. Cum am mai spus, nu suntem într-o perioadă așa de bună. În fotbal, totul se poate schimba de la o zi la alta.

Putem obține și șase puncte din aceste două meciuri. Da, nu am câștigat în ultimele cinci partide, dar trebuie să avem o evoluție foarte bună cu Petrolul, mai ales că este un derby. Pentru suporteri este foarte important. Te critică toate lumea atunci când nu merge treaba, este normal", a declarat și Cristiano Bergodi.