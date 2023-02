„Mai aproape este maioul decât cămașa!” Concluziile lui Flavius Stoican după prima înfrângere suferită cu FC Botoșani 

Arădenii au obținut prima victorie din luna septembrie și până în prezent în campionat, când se impuneau tot cu FC Botoșani, scor 2-1. Pentru moldoveni, înfrângerea a fost a doua din Superligă sub comanda lui Flavius Stoican, după cea cu FCSB, scor 0-1. Botoșani avea trei victorii consecutive în acest an în campionat.

Ce a spus Flavius Stoican după prima înfrângere din acest an

În urma înfrângerii, FC Botoșani se află pe locul 9 în clasamentul Superligii, având 30 de puncte obținute în 25 de meciuri jucate. Flavius Stoican a vorbit despre înfrângerea suferită și a tras concluziile după ce a analizat jocul echipei sale.

„Am întâlnit un adversar pe care l-a văzut foarte motivat. Chiar dacă am jucat pe acest teren înghețat, victoria UTA-ei este meritată. În a doua repriză, am încercat să ne creăm ocazii, am dominat pe alocuri, dar fără prea mari șanse de a întoarce rezultatul. Una peste alta, o victorie meritată a celor de la UTA.

Nu s-a pus să nu tratăm serios adversarul. Sunt zilele și zile. Astăzi nu ne-a ieșit. Sunt aceiași jucători, îi văd dezamăgiți acum, dar trebuie să uităm această zi și să mergem, în continuare, încrezători în forțele noastre.

A fost una dintre zilele sale nefaste, dar să nu uităm că de curând Mboko a fost în echipa etapei. Asta nu înseamnă că nu este un jucător în care îmi pun speranță.

În primă fază, trebuie să ne uităm atenți. Mai aproape este maioul decât cămașa. Trebuie să rămânem în prima ligă. Dacă reușim să legăm victorii ca în acea serie și să nu mai avem sincope, cu siguranță ne gândim la mai mult”, a declarat Flavius Stoican la finalul meciului.

În următoarea etapă, FC Botoșani joacă pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Sursa foto: Sport Pictures