Ovidiu Burcă, andrenorul lui Dinamo, care a fost adus în „Groapă” de Vlad Iacob, a dezvăluit că a încercat să fie un liat între cele două părți, însă nu a reușit.

„Mă afectează această tevatură. Am încercat să fiu liantul între acționari și administratori, dar din păcatre nu am reușit. Jucătorii trag și ei cu coada ochiului, dar nu ar trebui să îi afecteze. Eu sunt implicat direct, am început acest proiect cu Vlad, nu vreau să mă ascund. Nu am înțeles această situație. Am încercat să fac tot ce ține de mine, dar nu am reușit.

Ce m-a deranjat foarte tare este că acționarii Red&White , care au salvat clubul, sunt pictați ca fiind ceva negativ care s-a întâmplat acestui club. Tot ce au promis până acum au bifat: licență, salarii la zi, interdicție la transferuri. Nu înțeleg de unde această adversitate pentru oamenii care au venit și au salvat clubul. Până acum, oamenii au livrat ce au promis și sunt alături de ei.

Nu fac nicio alianță. Singura alianță pe care o fac o fac este cu Dinamo. Nu fac alianțe de conjunctură. Când vine vorba depsre profesie, nu am familie, nu am prieteni, sunt obiectiv. Eugen (n.r. Voicu) nu înțelege cum s-au pompat două milioane de euro și oamenii se uită negativ la ei. Nu aș vrea să piardă entuziasmul”, a spus Ovidiu Burcă la conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Dinamo va primi vizita Universității Craiova, luni, de la ora 21:30, în prima etapa din noul sezon al Superligii, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Acționarii vor să scape de Vlad Iacob

Andrei Nicolescu a dezvăluit că a convocat AGA și că Vlad Iacob urmează să fie înlăturat din funcția pe care o ocupă la Dinamo, în luna august.

„Împreună cu APCH am convocat AGA și în august să fie schimbat Vlad Iacob. Onorabil ar fi ca, în aceste 35-40 de zile, să nu ia alte decizii care să afecteze acționariatul. Nu ne permitem să ia decizii discreționare până în august.

Ne-am dorit că Vlad să facă parte din echipă, eu personal am încercat asta din februarie, nu trebuie să mai spun, în februarie avea o relație rece cu APCH și Zăvăleanu, am crezut totuși că poate nu e adevărat, poate nu Vlad crează distorsiuni în relație. Nu are rost, Vlad are o poziție acum, cu asta basta”, a spus Andrei Nicolescu.