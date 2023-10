„În astfel de momente ești un pic singur!” Ce a spus Ovidiu Burcă după ce fanii i-au cerut demisia 

Dinamo rămâne fără victorie în campionat din luna august, când se impuneau în meciul cu FC Voluntari, scor 3-2. „Câinii” rămân astfel pe penultimul loc în clasament cu 10 puncte în 14 meciuri. Astfel, postul lui Ovidiu Burcă este în pericol în urma rezultatelor slabe obținute.

Ovidiu Burcă: „Îi apasă situația pe jucători!”

Ovidiu Burcă a vorbit la finalul meciului în care fanii i-au cerut demisia, dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să obțină victoria. Antrenorul a comentat și forma pe care o traversează Lamine Ghezali, cel mai bun fotbalist din sezonul trecut al „câinilor”, dar și startul difcil de campionat.

„Simt că pe jucătorii mei îi apasă situația, prea multă crispare, ca să conduci jocul ai nevoie de liniște, calmitate. Am dominat jocul în a doua repriză, l-am împins spre poarta lor, din păcate ne-a lipsit golul, din păcate nu am reușit încă să înscriem, după o lungă perioadă de timp, e o situație apăsătoare.

Jucăm împotriva unei echipe care face pressing agresiv, pleacă foarte bine în tranziții, au fost momente când ne-am apărat bine, asta e un plus pentru acest meci. Fundașii centrali au făcut un meci bun. E puțin greu ca Ghezali să facă ce reușea la Liga 2, și-a revenit după accidentare, i-a scăzut încrederea, are nevoie de apreciere, dar cred că are o vârstă la care are nevoie de progres și are calitate.

Am deblocat transferurile foarte greu, au venit pe parcurs jucătorii, apoi începutul infernal, accidentări, nu am reușit niciodată să aliniem același 11, din păcate nu te așteaptă nimeni, s-a pierdut încrederea, dar cred că echipa are capacitatea să întoarcă situația.

Ca antrenor, când pierzi și în astfel de momente ești un pic singur, oamenii și-au pierdut răbdarea, e un club mare, suporterii nu sunt obișnuiți ca echipa să piardă, dar am încredere în echipă. Ce s-a întâmplat anul trecut rămâne acolo, îmi place să trăiesc ancorat în prezent, știu că în viață trebuie să privești doar înainte, oamenii au fost supărați dar nu cred că de cum s-a prezentat echipa azi, au fost câteva momente în care echipa a pasat puțin înapoi, poate oamenii și-au pierdut răbdarea.

Rămân un om de caracter, de bun simț în continuare, nu mă voi abate nicio secundă de la drumul meu”, a declarat Ovidiu Burcă la final.

În următoarea etapă, Dinamo se deplasează la UTA Arad.