Ovidiu Burcă a rupt tăcerea, după ce s-a spus că va pleca de la Dinamo: ”Trebuie să fac niște lămuriri”

Chiar dacă scaunul lui Ovidiu Burcă pare să se clatine după rezultatele modeste ale echipei din ultima perioadă, conducerea a oferit asigurări că antrenorul va fi ”punct fix” la echipă.

După meciul cu Hermannstadt, scor 4-0, antrenorul și-a început conferința de presă cu câteva ”lămuriri”. Burcă își asumă responsabilitatea pentru eșecul usturător de la Sibiu și le face o promisiune fanilor.

Tehnicianul este convins că Dinamo va arăta mai bine în meciul următor din campionat, cu Poli Iași.

Ovidiu Burcă: ”Trebuie să fac niște lămuriri”

„Înainte să vorbim despre meciul pe care-l avem mâine, în primul rând cred că trebuie să fac niște lămuriri, pentru că după meciul de la Sibiu n-am mai vorbit cu absolut nimeni. În primul rând cred că este totala mea responsabilitate pentru ce s-a întâmplat acolo, faptul că în alte meciuri am fost inspirat, cred că am fost total neinspirat în a gestiona această pauză pe care am avut-o înainte de meciul de la Sibiu.

Îmi asum total ceea ce s-a întâmplat la Sibiu și aș vrea să-i asigur pe oameni că a fost doar un accident și echipa nu va mai arăta așa în acest sezon. Așa ca să lămurim episodul Sibiu.

Am o conducere care mă susține, le mulțumesc pe calea asta. Cred că nu există dinamovist în momentul ăsta care să fie mulțumit de cum arată echipa și de locul pe care-l avem în clasament. Condițiile pe care le avem și pe care le oferă sunt poate chiar mai sus decât primele zece echipe și e de datoria mea și a echipei să întoarcem această situație. Am încredere în jucătorii pe care-i am, eu sunt convins că echipa va avea reacție”, a spus Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș. Până acum, antrenorul de 43 de ani a strâns 51 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 13 rezultate de egalitate și 19 înfrângeri).

Dinamo, penultima în Superliga României

Dinamo a ajuns la opt înfrângeri în 13 etape în Superligă și este pe penultimul loc, cu nouă puncte. ”Câinii” au și cel mai slab atac din campionat (opt goluri marcate) dar și cea mai slabă apărare (24 de goluri primite, la egalitate cu FCU Craiova).

În următoarea etapă, Dinamo va juca pe teren propriu cu Poli Iași, iar apoi vor urma două meciuri la Oradea, cu FC Bihor în Cupa României și cu UTA Arad în Superligă.