„Îl iubesc, chiar dacă e bărbat!” Dan Nistor, declarație de dragoste după meciul cu Universitatea Craiova 

Universitatea Craiova a deschis scorul de Nicușor Bancu, în minutul 31, iar tabela a rămas intactă până în prelungirile partidei, când U Cluj a restabilit egalitatea prin Dan Nistor, fostul jucător al oltenilor. Astfel, echipa din Bănie a ratat șansa de a uruca pe locul al doilea în clasament, în timp ce ardelenii au bifat al doilea meci consecutiv fără înfrângere.

Declarațiile lui Dan Nistor după remiza cu fosta echipă

Dan Nistor a vorbit la finalul meciului și a avut un discurs savuros, în care a ținut să îl felicite și pe finul său, Nicușor Bancu. Mijlocașul a vorbit și despre decizia conducerii din Bănie de a renunța la el și s-a arătat încrezător în șansele echipei sale de a-și reveni și a obține mai multe puncte.

„Din păcate am avut prea multe probelme de lot, am fost mulți accidentați, în partea a doua am forțat un pic, Mister ne-a explicat ceva important la pauză, am ascultat de părerea dânsului și se pare că ne-a ieșit. Cu puțină șansă, cu puțină limpezime în fața porții cred că puteam câștiga cele trei puncte. E bine că am câștigat un punct, mergem înainte și pe viitor eu cred că vom arăta mult mai bine. Când ai asemenea suporteri e și greu să nu joci bine, să nu te dăruiești, la fiecare meci acasă sunt extraordinari.

E normal să mă îmbrățișez cu ei, mai ales că printre ei e și finul meu Bancu, e parte din familia mea, e normal să mă îmbrățișez cu el. Îi transmit felicitări și lui, a marcat și un gol foarte frumos și îi spun că îl iubesc, chiar dacă e bărbat. Nu trebuie să dau o palmă nimănui (n.r. conducerii de la Universitatea Craiova că a renunțat la el), eu știu ce valoare am și ce fotbalist sunt.

Așa au decis cei de acolo, trei ani cât am fost acolo am fost făcut lucruri foarte bune, am fost la un pas să câștigăm campionatul, am luat Supercupa și Cupa, am fost la un pas să ne calificăm în cupele europene, atât am putut eu la momentul acela. Sper ca cei care sunt acum să facă mai multe și de ce nu, să câștige campionatul.

E puțin mai important că marchez eu, mi-aș fi dorit ca echipa să câștige și eu să nu marchez”, a declarat Dan Nistor la finalul meciului.