Dan Nistor, declarații fără perdea după egalul de la Galați: "O să ne facem de râs!"

Oţelul Galați a reuşit să deschidă scorul în minutul 59, când nou intratul Răzvan Tănasă i-a pasat în careu lui Alexandru Pop şi a înscris cu un şut plasat.

Oaspeţii au primit penalty în minutul 87, în urma unui fault comis în careu de portar. A executat Dan Nistor şi a egalat în minutul 90.

În clasament, U Cluj se află pe locul nouă, cu 6 puncte, iar Oţelul Galați e pe locul 13, cu doar 4 puncte.

Reacția lui Dan Nistor după Oțelul Galați - U Cluj 1-1

"A fost un meci greu, de luptă. Ne bucurăm că am câștigat și acest punct, am venit cu alte gânduri aici. Am fost foarte slabi pe faza ofensivă, sper să reglăm. Trebuie să lucrăm mai mult. Am venit pentru altceva, dar atât s-a putut. Avem prea, prea puține puncte pentru ceea ce ne dorim în acest an.

(n.r. - schimbarea lui Toni Petrea) De la prima etapă tot a fost înlocuit. Nu trebuie să punem urechea, trebuie să ne vedem de treaba noastră.

(n.r. - meciul cu CFR Cluj) Se anunță un meci foarte greu. Dacă ne comportăm ca astăzi, o să ne facem de râs", a declarat jucătorul la finalul partidei.