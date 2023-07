„Îl așteptăm de doi ani!” Gigi Becali, dezamăgit de jucătorul pe care voia să obțină zeci de milioane de euro 

Meciul de la Sofia a reprezentat și revenirea pe teren a lui Octavian Popescu, absent în primele două etape din campionat după ce a fost suspendat în urma cartonașului roșu pe care l-a încasat în meciul cu Rapid in ultima etapă a sezonului trecut. Tânărul jucător a intrat în a doua repriză a meciului, însă nu a reușit să se remarce.

Gigi Becali e dezamăgit de scăderea de formă a lui Octavian Popescu

Gigi Becali a vorbit după meciul de miercuri seară și a comentat și prestația lui Octavian Popescu, vizibil dezamăgit de faptul că jucătorul pe care anunța că va încasa zeci de milioane de euro nu se mai regăsește pe teren.

„Eu, sincer să spun, nu prea mai am așa încredere, nu știu ce s-a întâmplat. Un jucător poate să aibă căderi, de trei luni, patru luni, dar după aia își revine. Noi îl așteptăm de doi ani și nu este nici la nivelul ăla de atunci. O spun cu regret, nu am ce face, trebuie să spun ceea ce simt. Nu prea mai am așa (n.r. încredere).

Calitățile le are, probabil, cine știe, are nevoie de un antrenor care să îi spună ce să facă pentru calitățile lui, nu îmi dau seama. E posibil, acum mi-a venit ideea asta. Nu vreau să comentez ce zice domnul Pițurcă. După, poate îl contrazic la ceva, se supără, nu vreau să îl supăr”, a declarat Gigi Becali la ProSport.

Analiza lui Marius Șumudică cu privire la situația lui Octavian Popescu

Antrenorul de 53 de ani este de părere că fotbalistul celor de la FCSB nu dă randamentul așteptat, deoarece nu este folosit pe postul în care se simte cel mai bine.

"Octavian Popescu are o problemă: nu poate să joace niciodată în banda dreaptă. El nu poate să joace nici număr 10, singura poziție în care a dat randament a fost în banda stângă, unde joacă Florinel Coman în momentul de față.

N-ai cum să joci, fiindcă Florinel Coman are cel mai bun început de campionat. Ce să faci? În plus, Octavian Popescu a avut două etape de suspendare, n-are minute. El trebuie să joace, ca să crească. L-am văzut și un pic supărat când a intrat ieri", a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.