Zeljko Kopic a anunțat o revenire la Dinamo

Zelko Kopic (46 de ani), antrenorul care l-a înlocuit pe Ovidiu Burcă pe banca tehnică a ”câinilor”, a susținut conferința de presă premergătoare meciului și s-a arătat încrezător cu privire la șansele echipei sale.

Tehnicianul croat, care are până acum o înfrângere și un egal pe banca lui Dinamo, a anunțat o revenire importantă în echipa sa pentru meciul cu Universitatea Cluj.

Indisponibil în ultimele trei partide din cauza unei accidentări, Neluț Roșu (30 de ani) va fi în lotul lui Kopic pentru meciul cu U Cluj de pe Arcul de Triumf.

Zeljko Kopic anunță o revenire la Dinamo

„Eu sunt încrezător, am greșit, dar am înscris de 3 ori și de acum să văd meci cu meci, ce poate fi mai bine, mâine ne trebuie mai multe stabilitate defensivă, mai multă reacție în fața porții. Structura noastră pe faza de construcție, avem loc de imbunătătit, în ultima treime au fost multe lucruri bune, am înscris, ne-am creat ocazii, de aici trebuie să creștem.

Pentru mine cel mai important este să văd că jucătorii sunt gata, dau totul, acesta este punctul de start. Nu am accidentări noi, Nelut Roșu cred că va fi apt pentru mâine, 2-3 jucători au ceva probleme cu un virus, dar vedem mâine cum va fi.

Am auzit că după meciul de rugby nu va fi top gazonul, dar astea sunt condițiile, trebuie să ne adaptăm, e același gazon și pentru noi, dar și pentru adversari”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Eliminată din Cupa României după 3-3 cu Oțelul Galați în ultima etapă, Dinamo se concentrează doar pe campionat pentru ultima parte a sezonului. ”Roș-albii” au doar zece puncte, patru înfrângeri consecutive și cel mai slab atac, cu doar zece goluri marcate în 18 etape.

Până la finalul anului 2023, ”câinii” vor mai disputa trei meciuri. Primul va fi cu Universitatea Cluj, pe teren propriu, iar apoi vor urma FC Botoșani (deplasare) și FC Voluntari (acasă).