E gata! Ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne, dorit în Arabia Saudită și MLS

Chiar dacă este unul dintre cei mai eficienți jucători din lotul campioanei Angliei, viitorul lui De Bruyne a fost pus sub semnul întrebării în ultimele luni, având în vedere că înțelegerea sa cu Manchester City se apropie de final.

În această perioadă, starul belgian nu a dus lipsă de oferte. A fost dorit în Arabia Saudită și în Major League Soccer, dar se pare că, în acest moment, este tentat să rămână pe Etihad Stadium.

Potrivit jurnalistului David McDonnell de la Mirror, atât Kevin de Bruyne cât și Kyle Walker au șanse bune să rămână la Manchester City și în această vară, chiar dacă vor intra în ultimul an de contract cu echipa care domină fotbalul englez de patru ani.

