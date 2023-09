„De când sunt aici nu-mi amintesc așa ceva!” Ce a spus Marius Măldărășanu după remiza cu Botoșani 

Scorul a fost deschis de gruparea moldavă, prin Drole, după o mare gafă a lui Căbuz, în minutul 29, dar Paraschiv a egalat, șapte minute mai târziu. Același Paraschiv și-a dus echipa în avantaj, în minutul 11 de prelungiri ale primei reprize, iar sibienii au intrat la conducere pe tabelă la pauză.

Gabriel a egalat însă în minutul 53, iar în minutul 67, Drole a văzut cartonașul roșu, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. În al doilea minut de prelungiri a fost eliminat și Sota Mino. Astfel, sibienii au ajuns la a treia remiză consecutivă în campionat.

Marius Măldărășanu a rămas șocat de golul încasat de echipa sa

Marius Măldărășanu a vorbit la finalul meciului, vizibil dezamăgit de rezultat, dar și de golurile încasate de echipa sa. Antrenorul a precizat că nu a mai văzut ca Hermannstadt să încaseze un astfel de gol precum cel dat de Drole de când se află la gruparea sibiană.

„Suntem dezamăgiți. De când sunt aici, de doi ani și ceva, nu îmi amintesc să fi luat un gol cum a dat Botoșani. Le-am făcut două cadouri. A fost un teren greu, pe care am încercat să construim. Am făcut greșeli majore, dar, trebuie să trecem peste, suntem bărbați. Am pierdut două puncte.

Noi am încercat să controlăm, ei așteptau contraatacul. Am avut probleme pe pierderea mingii, terenul a fost destul de greu. Trebuia să fim mai pragmatici, să ne adaptăm terenului. O pasă la prortar pe asemenea teren e riscantă. Dar trebuie să mergem mai departe, formăm un vestiar unit.

Ceilați trebui să acopere greșelile unor jucători. Azi au greșit Căbuz și Butean. Suntem uniți, mergem mai departe. Trebuie să nu mai facem asemenea greșeli, pentru că mereu când facem, pierdem puncte”, a declarat Marius Măldărășanu la finalul meciului.