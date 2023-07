„Secretul” lui Marius Măldărășanu! Antrenorul a dezvăluit cum a reușit să facă din Hermannstadt o echipă de temut

Oaspeții au deschis scorul în minutul 32 prin golul marcat de Carp. Hermannstadt a restabilit egalitatea în repriza a doua, prin Paraschiv, din lovitură de la 11 metri. Perioada favorabilă a continuat pentru gazde, iar în minutul 58, Mino a înscris golul decisiv, aducând cele trei puncte echipei Hermannstadt.

Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt a apreciat prestația echipei, dar a ținut să sublinieze faptul că există loc pentru îmbunătățiri și că își dorește ca echipa să termine mai sus în clasament decât anul precedent.

„A apărut acea fază din nimic și am luat gol, dar băieții au crezut în ei, știau că putem reveni. Am fi putut egala chiar înainte de pauză, dar am făcut o repriză a doua bună. Au venit și golurile, am mai avut și alte situații. E bine că am câștigat, chiar dacă la limită. Per total, e o victorie meritată.

Obiectiv îndrăzneț stabilit de Măldărășanu

Per total, au fost trei meciuri bune pentru noi, prin prisma ocaziilor avute. Se poate mai bine! Am luat 6 puncte, dar ne putem mișca mult mai bine. Jucătorii au calitate. Am avut unele probleme pe început. Nu știu dacă fizice, dar e clar că, de fiecare dată când jucăm devreme, începem greu meciurile.

Da, mizez pe omogenitate...eu așa cred că este bine! Cu cât schimbi mai mult, cu atât trebuie să existe mai multă răbdare din partea tututor. Nea Mircea (n.r. - Rednic, adversarul de sâmbătă) o face destul de des, de exemplu, dar asta e filosifia mea. Mă bucur că au înțeles cu toții, și Dani Coman, și conducătorii.

Putem facem multe schimbări, dar asta nu e o certitudine că lucrurule vor sta bine, chiar dacă aduci jucători buni.

Ne-am dori să terminăm mai sus decât am făcut-o anul trecut (n.r. - locul 11). Sunt euforic, entuziast, am făcut șase puncte, dar trebuie să fim realiști și să nu punem presiune inutilă pe noi. Da, în sufletul nostru vrem play-off-ul”, a spus Marius Măldărășanu, la finalul meciului cu UTA.