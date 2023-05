„Dan Petrescu nu va rămâne la CFR!” Motivele pentru care „Bursucul” nu e o variantă de viitor în Gruia 

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în lupta pentru locul 3. Ardelenii au învins-o pe Sepsi OSK în deplasare, 2-1, și sunt siguri de poziția a treia dacă Universitatea Craiova nu va câștiga în Giulești.

Dan Petrescu nu e văzut o variantă pentru noul proiect al CFR-ului

Narcis Răducan nu crede că Dan Petrescu va mai fi la CFR Cluj și în sezonul viitor. Fostul colaborator al „Bursucului” de la Unirea Urziceni consideră că antrenorul român a fost mult prea încărcat emoționat în acest final de campionat pentru a mai continua în Gruia. Totodată, Narcis Răducan nu-l vede pe Dan Petrescu o variantă pentru proiectul la care s-au angrenat ardelenii: dezvoltarea tinerilor jucători din care pot obține un venit.

„Petrescu nu va rămâne la CFR Cluj, eu așa cred. S-au adunat mai multe, în primul rând îl presează foarte mult această contraperformanță, până la urmă e un raport între ceea ce cheltui și ceea ce obții. În plus, el nu e un antrenor ieftin. Și nu cred că va sta, nu e prima dată când ar lua o pauză.

Problema știi care este? Cu fiecare an ce trece, clubul se încarcă din ce în ce mai mult din punct de vedere financiar. Câștigi o dată, de două ori, de cinci ori campionatul, dar dacă nu reușești să faci o platformă care să facă și bani, nu doar performanță, s-ar putea să nu te mai bucuri atât de mult, mă refer la acționarul principal.

Petrescu nu e omul potrivit care să creeze o astfel de platformă care să facă și bani din vânzarea de jucători. El e un antrenor de rezultat imediat, poate unul dintre cei mai buni din România”, a declarat Narcis Răducan pentru DigiSport.

Dan Petrescu, exasperat de VAR la Sepsi - CFR 1-2

„Toate meciurile au fost VAR-urile, penalty-urile, liniile trase, nu mai înțeleg nimic. Când am dat gol, am stat 5 minute. După, iar am stat la ofsaid, la penalty nu a fost penalty și tot așa. A fost un an incredibil pentru noi. atâtea ghinioane nu am avut în toată cariera mea, am avut 61 de meciuri. Accidentări... nu știu cu cine să mai jucăm. Braun, nicio șansă. Camora, nicio șansă. Manea nu e nici el prea bine, pe Peteleu îl doare genunchiul. Să vedem pentru meciul cu Farul ce soluții avem... nu știu, băgăm juniori pentru că nu sunt jucători. Sper să nu mai avem nevoie de niciun meci și să jucăm în Europa. Trebuie să terminăm pe locul 3. Vedem ce se va întâmpla la Rapid - Craiova.

Politica e făcută de jucătorii pe care îi am la dispoziție. Fica, Petrila și Birligea au jucat toți bine. E normal să ai și jucători tineri. La CFR, dacă n-ai rezultate imediat, nu e bine. Mai e un meci în campionat și posibil să mai jucăm unul.

S-au strâns și la mine multe după 61 de meciuri. Nu e ușor. Se plâng unii care au 50, dar în România să ai 61 mi se pare foarte mult.

N-o să mă uit la Farul - FCSB. O să mă uit la un film mâine seară, sigur”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului cu CFR Cluj.

Clasament play-off

1. Farul - 47 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 42 puncte, dar un meci în plus

4. Universitatea Craiova - 37 puncte

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi OSK - 26 puncte