„Dacă pleacă de la FCSB înseamnă că e slab!” Tatăl lui Marco Dulca a vorbit despre situația fiului său, căruia Gigi Becali i-a anunțat plecarea

Gigi Becali a plătit 250.000 de euro în schimbul lui Marco Dulca în această vară, însă fotbalistul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor patronului de la FCSB. Mai mult, finanțatorul l-a numit pe mijlocașul defensiv când a deschis subiectul plecărilor din această iarnă.

Cristi Dulca a vorbit despre situația fiului său la gruparea roș-albastră, excluzând varianta revenirii sale la Chindia Târgoviște, echipă de la care a fost transferat.

Cristi Dulca: „Să muncească, să-și vadă de treabă!”

Selecționerul naționalei feminine de fotbal a României a spus ce i-a transmis fiului său, comentând și criticile primite din partea patronului. Totodată, Cristi Dulca a dezvăluit că Marco nu este genul de jucător care să se mulțumească să se afle la o echipă doar pentru a-și încasa salariul, astfel că va face tot posibilul să se lupte pentru un loc la vicecampioana României.

„E sub contract și nu se pune problema să se întoarcă la Chindia. Este foarte puternic din punct de vedere psihic. I-am spus și știe și el că trebuie să muncească, să se impună. Știam unde merge! La FCSB este mereu presiune și eu i-am spus că dacă el consideră că nu e în stare să facă față, mai bine nu acceptă. A spus că-și dorește să se impună și am mare încredere în el.

Trebuie să muncească, e profesionist, să-și vadă de treabă. Marco nu e genul de fotbalist care să stea doar pentru bani. Vrea să joace pentru că a avut evoluții foarte bune la Târgoviște. De acolo a prins Campionatul European și Jocurile Olimpice de la Tokyo. Și n-a fost chemat doar că-l cheamă Dulca. Odată cu numele a avut și multe dezavantaje.

Nu are de gând să plece. El trebuie să se lupte. Dacă pleacă înseamnă că e slab. El trebuie să lupte pentru că și eu la Rapid, în 1995, jumătate de an oscilam. Ba jucam, ba nu jucam. A durat până am prins încredere și am avut evoluții bune”, a declarat Cristi Dulca pentru gsp.