„Care meci?” Gigi Becali, reacție virală când a fost întrebat de amicalul cu Anderlecht! Partida care îl 'bântuie': „Nu avem valoare!”

Sâmbătă, de la ora 14:00, FCSB a disputat primul amical al verii împotriva belgienilor de la Anderlecht, pe care i-a mai întâlnit sezonul trecut în grupele Conference League. Vicecampioana României a pierdut, scor 2-5.

Gigi Becali, marcat de înfrângerea cu Farul Constanța



Întrebat despre amicalul cu Anderlecht, patronul de la FCSB nu a făcut prea multe comentarii, având o reacție critică față de înfrângerea din campionat, cu Farul Constanța, când echipa sa a pierdut titlul.

"Care meci, nu știu, ce meci? Nu știu ce 5-2. Eu nu mai știu, de unde să știu eu? Dacă mănânci bătaie de la 2-0, ce să? Nu e nicio ironie, dar până acum mai vorbeam că facem, dregem, după ce am mâncat de la 2-0 bătaie, am ajuns la concluzia că nu mai știu eu fotbal, nimic.

Eu nu știu asta, ce Anderlecht, și dacă e Anderlecht ce? O să vedem, a fost meci amical. După cinci etape și după primele meciuri, adică alea de calificare din Europa, puteți să mă întrebați ce părere am. Până atunci, părerea mea în fotbal e nulă. La ora asta zic că nu avem valoare. E posibil să se fi întărit echipa, probabil, dar nu avem valoare, din moment ce mănânci bătaie de la 2-0 într-un meci în care poți să fii campion, nu ai voie.

Acum nici nu știu, habar nu am, nici nu am văzut meciul, acum am aflat. Sunt în degringoladă. Am văzut echipe mari când au 2-0, se distrează cu adversarul, pasează, îl năucește", a declarat Gigi Becali la DigiSport.