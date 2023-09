„Când nu ne marchează adversarul, marcăm noi!” Ovidiu Burcă, dezamăgit după încă o înfrângere: „Nu mă mai întrebați de demisie!” 

Singurul gol al meciului a fost autogolul lui Neluț Roșu din minutul 37, iar Dinamo a ajuns la al cincilea meci consecutiv fără victorie, ultimele patru din campionat fiind pierdute de „câini”, care nu au mai înscris de o lună în Superligă, de la meciul cu Petrolul, scor 1-1, de pe 26 august.

Ovidiu Burcă: „Nu simt că acest grup are forță!”

Ovidiu Burcă a vorbit la finalul meciului, extrem de supărat și dezamăgit pentru înfrângerea suferită de echipa sa. Antrenorul a tras un semnal de alarmă și a spus ce nu a mers în jocul echipei sale.

„Când ești la Dinamo și pierzi patru meciuri la rând e un moment foarte greu, știam că va fi foarte greu. Nu știu dacă e foarte mult de analizat, când adversarul nu ne marchează, marcăm noi. O fază fixă. Știam că Oțelul are un joc foarte direct, nu trebuia să intrăm în jocul lor, în energia lor, nu am avut calmitate, luciditate, cu cât au trecut minutele a venit și golul, nu am avut energia să jucăm ce am pregătit.

Din păcate s-au adunat înfrângerile și din păcate, ce e mai important la echipă, nu avem, adică încrederea. Când vin jucătorii pe parcurs, când schimbi foarte mulți jucători e greu să creezi unitatea de care echipa are nevoie, încă nu e o ierarhie clară, încă nu simt că acest grup are forță.

Lipsa unor jucători își pune amprenta asupra jocului, e un moment greu, încercăm să stabilizăm. Nu îmi mai puneți întrebarea asta. Suntem presați întotdeauna, nu de anumiți oameni, ci de rezultate, e un club greu, unde oamenii acceptă foarte greu înfrângerea. Pentru momentul în care am venit la Dinamo, pentru ce am realizat, am spus mereu că e nevoie de puțin timp, mai ales că nu am început atât de ușor, mi-am ales meseria, am știut că în meseria de antrenor trăiești de pe o zi pe alta, nu mă mai întrebați de demisie pentru că nu este momentul.

Dacă cei din conducere consideră că eu sunt problema, eu nu am nicio problemă, ne așezăm la masă și discutăm. Oamenii știu foarte bine în ce moment am venit aici, dacă ne uităm la scor, da, e o situație de criză, dar dacă ne uităm la ultimele meciuri și cum le-am pierdut, cred că se văd și lucruri bune. Ceea ce am făcut din sezonul trecut și până acum, să schimbăm liga, lotul, trebuie multe lucruri.

Dacă vom avea tot lotul valid și nu vom avea atât de multe schimbări, am încredere în jucătorii mei”, a declarat Ovidiu Burcă la final.

Dinamo se află pe locul 15 în clasamentul Superligii, având 8 puncte în 11 meciuri jucate, la egalitate cu UTA Arad, care are două meciuri în minus și cu două puncte peste FC Botoșani, care are un meci în minus. În următoarea etapă, „câinii” joacă pe teren propriu cu CFR Cluj.