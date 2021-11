„Când avem mingea vrem să filosofăm!” Concluziile lui Mircea Rednic după înfrângerea cu Voluntari 

Dinamo s-a deplsat pe terenul celor de la Voluntari în etapa a 16-a a Ligii 1, iar gruparea lui Liviu Ciobotariu s-a impus cu 2-1, făcându-i pe „câini” să bifeze al treilea eșec consecutiv.

Cu toate că a pierdut partida, Mircea Rednic a fost mulțumit de cum au evoluat jucătorii în axul central și pe benzi. De asemenea, antrenorul lui Dinamo a observat și o îmbunătățire din punct de vedere fizic.

„Sunt dezamăgit, ținând cot de felul cum am început jocul, am reușit să înscriem, după care, la fel ca la meciurile trecute, pierdem mingea foarte ușor. Nu am reușit să blocăm partea dreapta la Ricardinho.

Repriza a doua a fost echilibrată, când avem mingea vrem să filosofăm, pierdem mingea și luam gol. Dar ca efort sunt mulțumit, a fost un meci greu, cu o echipă omogenă. Dar nu a fost un meci periculos, au fost mingi lungi pe care noi nu le-am blocat.

Din punct de vedere fizic stăm mai bine, suferim la omogenitate. Nu știu dacă suferă aici Dinamo, axul central a jucat foarte bine, la fundașii laterali a fost mult mai bine. Păcat de eroarea lui Peter, acolo nu te mai complici, nu trebuie să filosofezi. Am avut multe contraatacuri, în loc să dăm simplu și să plecăm, am întors mingea.

E clar că aici e postul lui Deian (n.r.- linia de mijloc). Cred că el a înțeles asta, dar trebuie mai bine jucat. Are viteză, trage foarte bine. Am pierdut posibilități foarte multe de a înscrie.

Trebuie să avem continuitate, să jucăm cu mai multă ambiție, să facem mai puține greșeli și să jucăm în echipă. Atât ne mai trebuia, să mai pierdem și puncte, bine că s-a rezolvat. Important e să adunăm puncte.

Toți băieții au șanse să joace, dacă aș câștiga, e clar că nu aș mai schimba. Ori sunt probleme din punct de vedere medical, jucătorii care au venit nu aveau meciuri în picioare, e normal să apară oboseala și ușoare accidentări.

Voluntari și-a format un grup bun în jurul lui Tamaș, au un sistem foarte eficace, nu foarte spectaculos, dar când au șansa de a marca o fac, pentru că au jucători de calitate”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe penultimul loc în Liga 1, cu doar 8 puncte după 16 etape, în timp ce FC Voluntari ocupă poziția a patra, cu 28 de puncte.