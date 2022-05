„Avem trei atacanți și trei goluri în tot playoff-ul!” Piteștenii, criticați dur după meciul cu FCSB

Președintele piteștenilor, Jean Vlădoiu (53 de ani), i-a criticat dur pe jucătorii lui Prepeliță la finalul umilinței cu FCSB.

Jean Vlădoiu, supărat pe fotbaliștii lui FC Argeș

„Mă gândesc că toți au contracte de profesioniști. Până în ultima zi ar trebui să dea dovadă de profesionalism, să dea tot ce eu mai bun. Din păcate, nu mai avem acea dorință, acea răutate, nu mai avem realizările de până acum.

Am încasat 11 goluri și nu am marcat niciunul în ultimele meciuri. Azi, la 2-0, Said dă direct în portar, nici măcar nu încearcă să dea mingea pe lângă el, poate scotea al doilea cartonaș galben.

Aici am suferit foarte tare. Cu trei atacanți, avem trei goluri marcate în tot playoff-ul. Nu e vorba de unul, ci de 3 atacanți. Unii au jucat la cel mai înalt nivel... Cum credeți că mă simt eu, ca fost atacant, când văd asta? Eu marcam într-un derby trei goluri, ei într-un sezon! Nu e nici vina lui Andrei (n.r. - Prepeliță). Ce să îi reproșez? El i-a încercat pe toți”, a spus Jean Vlădoiu, potrivit gsp.ro.

FCSB a reuşit a patra sa victorie consecutivă, toate fără gol primit, trei dintre acestea cu 4-0.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, FCSB s-a impus acasă cu 2-1, iar FC Argeş cu 1-0 la Piteşti. În play-off, FCSB a câştigat cu 3-2 la Piteşti.