„Au spus: 'Lasă-i să creadă că le dăm peluza și le dăm doar 600!'” Gheorghe Mustață iese la atac după nemulțumirile giuleștenilor 

Meciul a fost unul tensionat, iar la finalul partidei oficialii giuleșteni s-au arătat nemulțumiți de faptul că suporterii echipei au primit doar 2400 de bilete și au fost așezați în inelul al treilea pe Arena Națională. Unul dintre cei mai vocali a fost chiar Adrian Mutu, care s-a plâns de acest lucru.

Gheorghe Mustață, replică dură după ce rapidiștii au fost nemulțumiți: „Nu am crezut că fac aceste măgării!”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit despre nemulțumirile rapidiștilor, dezvăluind că totul a plecat de la un episod petrecut la meciul tur, când FCSB a primit doar 600 de bilete pentru meci, în ciuda faptului că ajunseseră la o înțelegere cu liderii galeriilor giuleștene. Mustață a spus că a fost indus în eroare atunci, iar planurile nu s-au realizat așa cum discutase din cauza conducerii Rapidului.

Totodată, liderul suporterilor FCSB-ului a ținut să le mulțumească oficialilor roș-albaștri pentru că au respectat cerințele fanilor.

„În urmă cu 4 luni, când a fost meciul Rapid – Steaua (n.r. FCSB), eu împreună cu Bocciu și cu Gigi Corsicanu am discutat la telefon: „Domne, vă dăm peluza, voi ne dați peluza” am zis „Perfect, bine că ne înțelegem. Eu mă pot baza că vorbesc cu conducerea și vă dau peluza”. Acum după ce am clarificat, mi-am făcut și eu un calcul, să vedem câte locuri are peluza pentru a face o coregrafie.

Noi știam că nu ne dau peluza și vor să ne dea doar 600. După discuțiile mele, am cunoscut un foarte bun prieten cu cineva din conducerea lor. A fost o ședință la ei acolo și au spus „Lasă-i să creadă că le dăm peluza și le dăm doar 600”. Luni, în săptămâna meciului, mi-a spus acea persoană să-mi iau gândul de la peluză și i-am zis că nu cred pentru că aveam o înțelegere cu Bocciu și cu Gigi Corsicanu. Nu am crezut că fac aceste măgării.

În momentul în care taci și înainte de meci îmi spui „Bă, Mustață, vă dăm 600 că nu vrea Daniel Niculae sau domnul Angelescu”. Ei știau ce pățesc acum, nu știu de ce se vaită, acolo le e locul. Eu am vrut să le dau doar 600, dar nu am putut din cauza legii. I-am explicat lui Meme și conducerii că nu vreau să stea jos, vreau să stea sus. Conducerea are respectul meu acum. Să le mulțumească lui Daniel Nicolae, domnului Angelescu că i-a urcat sus acolo. Eu mi-am făcut meseria cum și-au făcut-o și ei”, a spus Gheorghe Mustață la ProSport.

Ce a declarat Adrian Mutu la conferința de presă după FCSB - Rapid 3 - 1

"Astea sunt lucruri care nu îmi plac. Pe teren a fost un spectacol, ambele echipe au luptat pentru suporterii lor. Dar să pui suporterii noștri la inelul 3, unii într-o parte, alții în alta... Mi se par niște glumițe aiurea. În mod normal ar fi trebuit să stea în spatele porții.

Probabil spectacolul era mult mai frumos, o propagandă mai bună pentru fotbalul românesc. Când te uiți la televizor și vezi o peluză goală și galeria adversă pusă în colțuri, astea mi se par niște găinării despre care nu merită să vorbim. Doar la noi vezi asta. Eu pe unde am jucat nu am văzut astfel de lucruri.

Încercăm să aducem un plus de diplomație în declarații, pentru a sta în spiritul sportivității. În sport nu e vorba despre câștigător sau pierzător. E mult mai mult în spatele etichetelor.

Nu e OK! Astea sunt doar găinării. Cred că a fost o decizie total aiurea, de prost gust și neinspirată", a spus Adrian Mutu în conferința de presă.