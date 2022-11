Mesajul lui Gheorghe Mustață pentru rapidiști: „Să le mulțumească lui Daniel Niculae și lui Victor Angelescu că au stat sus!”

FCSB s-a impus în derby-ul cu Rapid, 3-1, din runda a 17-a din Superligă. Reușitele lui Andrei Cordea (23 ani), Octavian Popescu (19 ani) și Andrea Compagno (26 ani) au făcut ca roș-albaștrii să se apropie la un punct de locul 6, ultimul care duce în playoff, ocupat în prezent de Petrolul Ploiești, cu 26 de puncte.

Gheorghe Mustață lămurește de ce galeria Rapidului a fost repartizată la inelul 2

La atmosfera incendiară au contribuit și cei 2.400 de suporteri rapidiști, care au fost plasați la inelul 2, ci nu la peluză. Iar Gheorghe Mustață a explicat că a vorbit personal cu Mihai Stoica (57 ani) pentru a se întâmpla acest lucru. Asta pentru că la meciul din tur, Liviu Ungurean și Gigi Corsicanu nu au respectat înțelegerea preliminară, aceea ca fanii FCSB-ului să aibă parte de întreaga peluză.

„În urmă cu 4 luni, când a fost meciul Rapid – Steaua (n.r. FCSB), eu împreună cu Bocciu și cu Gigi Corsicanu am discutat la telefon: :Domne, vă dăm peluza, voi ne dați peluza'. Am zis: 'Perfect, bine că ne înțelegem. Eu mă pot baza că vorbesc cu conducerea și vă dau peluza'. Acum după ce am clarificat, mi-am făcut și eu un calcul, să vedem câte locuri are peluza pentru a face o coregrafie.

Noi știam că nu ne dau peluza și vor să ne dea doar 600. După discuțiile mele, am cunoscut un foarte bun prieten cu cineva din conducerea lor. A fost o ședință la ei acolo și au spus: 'Lasă-i să creadă că le dăm peluza și le dăm doar 600'. Luni, în săptămâna meciului, mi-a spus acea persoană să-mi iau gândul de la peluză și i-am zis că nu cred pentru că aveam o înțelegere cu Bocciu și cu Gigi Corsicanu. Nu am crezut că fac aceste măgării.

În momentul în care taci și înainte de meci îmi spui: 'Bă, Mustață, vă dăm 600 că nu vrea Daniel Niculae sau domnul Angelescu'. Ei știau ce pățesc acum, nu știu de ce se vaită, acolo le e locul. Eu am vrut să le dau doar 600, dar nu am putut din cauza legii. I-am explicat lui MM (n.r. Mihai Stoica) și conducerii că nu vreau să stea jos, vreau să stea sus. Conducerea are respectul meu acum. Să le mulțumească lui Daniel Niculae și domnului Angelescu că i-a urcat acolo. Eu mi-am făcut meseria cum și-au făcut-o și ei”, a declarat Gheorghe Mustață pentru ProSport.