Hakim Abdallah (25 ani) este primul jucător pe care „câinii” au anunțat că l-au transferat, în ciuda faptului că echipa are în continuare interdicție la transferuri. Jucătorul a oferit un interviu pentru www.sport.ro și PRO TV în care a dezvăluit cum a decis să semneze cu Dinamo.

Atacantul transferat de Dinamo și-a dorit să semneze cu „câinii” înainte de a fi căutat de oficialii clubului

Abdallah a dezvăluit că dorința de a juca pentru Dinamo i-a apărut chiar înainte ca clubul din Ștefan cel Mare să ia legătura cu impresarul său, după ce a văzut meciul tur din barajul pentru promovare/menținere în Superliga României.

„Nu a fost o surpriză pentru mine oferta de la Dinamo. Când ești fotbalist îți dorești să joci pentru o asemenea echipă, pentru club mare ca acesta. Sunt foarte fericit să fiu aici și de abia aștept să încept cu echipa.

Sunt foarte fericit pentru mine, pentru că s-a interesat Dinamo. Prietenii mei mi-au zis: 'da, trebuie să te duci acolo pentru că Dinamo este din capitala României și o să îți placă orașul'.

(n.r. dacă a văzut clipuri pe internet) Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit aici. Nu trebuie să spui prea multe cuvinte pentru a veni la Dinamo. Am urmărit primul lor meci împotriva lui FC Argeș și e ciudat pentru că am urmărit meciul lor înainte ca Dinamo să îl contacteze pe agentul meu. Este chiar o poveste ciudată. Am urmărit primul lor meci, când au câștigat cu 6-1 și chiar le spuneam prietenilor mei...'wow, aș vrea să joc acolo'”, a declarat Hakim Abdallah pentru www.sport.ro și PRO TV.

Hakim Abdallah a jucat la Brest, Stoke City sau Nantes

În CV-ul lui Abdallah se regăsesc echipe ca Brest, Stoke City, Polideportivo El Ejido sau Nantes. La cluburile din Franța și Anglia a evoluat însă doar pentru echipa secundă.

Dinamo s-a despărţit zilele acestea de doi jucători, Alin Demici şi Alin Şerban, ambii fundași.