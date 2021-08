„Am primit o poză cu un Tico și avea un abțipild cu FCSB” :) Șumudică, răspuns amuzant pentru MM Stoica 

CFR a câștigat meciul cu CS Mioveni cu 1-0.

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în meciul cu CS Mioveni. Astfel, echipa din Gruia are punctaj maximum după 4 etape și este liderul Ligii 1. Șumudică a declarat la finalul partidei că a dorit să menajeze jucătorii pentru returul cu Young Boys și că cele 3 schimbări efectuate la pauză au schimbat soarta meciului.

„Îi înțeleg, veneau după o victorie în deplasare. Noi am început cu jucători care au jucat mai puțin. La pauză am făcut 3 schimbări și am controlat jocul.

Nu vreau să discut despre fazele litigioase, ei acuză un offside la primul gol, dar nu există o cameră chiar pe linie. Am avut situații de a marca prin Costache. Nu e ușor să găsești spații când o echipa joacă cu 3 fundași centrali.

Suntem în grafic, avem 4 victorii din 4. Da, i-am ținut pe banca, 5 jucători nici nu i-am dezbrăcat. I-am lăsat să îi odihnesc. Am avut nevoie de Deac, știam că poate să ducă, Camora la fel, dar Latovlevici a făcut un joc foarte bun, plus Omrani căruia trebuia să îi dau minute, că a venit după accidentare”.

„Petrila este pariul meu”



„Petrila este pariul meu. Am zis la începutul pregătirii că va ajunge departe, este un jucător care poate face diferența, care are dribling și care poate pleca pe bani mulți”, a precizat Șumudică.

„Am primit o poză cu un Tico și avea un abțipild cu FCSB”



Antrenorul clujenilor nu a dorit să îi răspundă lui Mihai Stoica, care a postat un mesaj ironic pe contul de Facebook după golul CFR-ului marcat dintr-o poziție de offside, însă a transmis un mesaj în stilul caracteristic la finalul conferinței de presă.

„Nu vreau să comentez, le doresc baftă în continuare. Nu vreau să intru într-o polemică. Astăzi am făcut un pas, îi aștept să facă și ei câte doi, cum era jocul ală „1-2-3,la perete! Stai”.

M-am bucurat la gol, nu ostentativ, nu am făcut niciun semn obscen. Dovadă că la final, cred că am făcut 50 de poze. Pentru mine asta e important, când sunt oameni care te apreciază, că sunt și alții care au altă opinie, asta este. V-am zis că o să vedeți un alt Șumudică.

Jucăm un meci de 90 și 120 de minute cu o calificare pe masă. Acum, nu știu dacă putem. Young Boys este o echipă foarte puternică. Au detronat Basel-ul de foarte mulți ani și au câștigat campionatul la 20 de puncte diferentă. Am primit astăzi pe telefon o poză cu un Tico bleu, foarte frumos, și printe multe alte abțipilduri era un ațtipild și cu FCSB”, a mărturisit Șumudică.

Tweet CFR Cluj Marius Sumudica Mihai Stoica Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!