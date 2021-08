CS Mioveni - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 21:30! Nou-promovată versus campioană

Urmărim și comentăm împreuna meciul dintre CS Mioveni și CFR Cluj pe www.sport.ro și facebook.com/sport.ro.

Campioana CFR Cluj o întâlnește astăzi pe CS Mioveni, formație ce a promovat în acest sezon în prima ligă.

CS Mioveni - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 21:30

Duelul va fi unul foarte interesant, deoarece va expune diferența dintre o echipă de cupă europeanăă și o echipă ce va încerca să se salveze de la retrogradare.

Meciul se va juca la Mioveni, de la ora 21:30, fiind precedat de duelul FC Botoșani - UTA Arad. În etapa trecută, CS Mioveni a reușit să o învingă surprinzător pe Sepsi, astfel că echipa este capabilă să producă surprize.

"CFR este extrem de puternică!"

"Am un meci foarte important și vreau să fac 12 puncte. Suntem pe primul loc și suntem la 90 sau 120 de minute de play-off-ul Champions League, iar celelalte echipe, scuzați-mă, marți și miercuri stau și se uită la TV și comentează. Ele se uită la TV și văd și aud Ce-Fe-Re, Ce-Fe-Re. Deranjează și încearcă să...

Bă, oameni buni, înțelegeți încă o dată că CFR este extrem de puternică. Are un antrenor care are destulă experiență. Am câștigat trofee la viața mea și am antrenat în Turcia, unde am fost ales antrenorului anului. Am venit aici să fac ceva. Toți cunoscătorii de fotbal să nu mai vorbească urât de CFR. Să-l atace pe Șumudică, dar să nu mai vorbească urât de club și de jucători, care și-au dat viața pe teren", a spus Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj, la conferința de presă ce a precedat meciul.

Echipele probabile

CS Mioveni: 68. Ducan - 27. Garutti, 14. Al. Iacob, 15. Scarlatache - 26. D. Oancea, 23. A. Panait, 11. L. Dumitriu, 13. Șerbănică - 19. Blănaru, 90. B. Rusu, 20. Buziuc

Rezerve: 22. I. Popescu, 7. D. Toma, 8. Vereș, 9. Massaro, 10. Coșereanu, 16. Rădescu, 17. A. Cristea, 25. I. Balaur, 80. Dat

Antrenor: Alexandru Pelici

CFR Cluj: 87. Arlauskis - 4. Cr. Manea, 6. Graovac, 13. D. Ciobotariu, 14. Latovlevici - 76. G. Fofana, 21. Tahiri - 18. V. Costache, 7. Ad. Păun, 27. Petrila - 22. Debeljuh

Rezerve: 34. Bălgrădean, 8. Sigurjonsson, 9. Omrani, 10. C. Deac, 11. Chipciu, 28. Hoban, 45. Camora, 75. Gâdea, 92. Cestor

Antrenor: Marius Șumudică

Stadion: Orășenesc, Mioveni

Arbitru: Andrei Chivulete / A1: Vladimir Urzică, A2: Andrei Constantinescu

