„Mi-a fost rușine!” Ioan Becali și-a trimis invitații singuri la meciurile naționalei României

Impresarul a susținut că mulți oameni din fotbal au venit să-i vadă la lucru pe cei mai talentați tineri fotbaliști ai momentului, însă evoluțiile slabe ale „tricolorilor mici” l-au determinat pe Ioan Becali să-și „abandoneze” prietenii.

Potrivit spuselor lui Becali, prietenii săi au mers pe stadionul din Ghencea, la meciurile „tricolorilor”, însoțiți de altcineva.

„Am avut foarte mulți oaspeți interesanți și bine înfipți în fotbalul care contează. De la Arsenal, Juventus, Fiorentina, dar și cluburi importante din Franța, Germania sau Spania. Nici nu am mers la meciuri, i-am lăsat pe ei să se simtă confortabil în loja din Ghencea. S-au ocupat de ei la partide Dragoș și Robert, eu am ieșit cu invitații doar la restaurante în București.

Nu am fost la meciuri și mai bine că nu am fost… România chiar a arătat rău de nu îmi venea să cred. Pur și simplu mi-a fost rușine! Când ne prezentăm așa, mai bine bagi capul între umeri și nu mai ieși din casă! Ceea ce am și făcut”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

România, pe ultimul loc în grupe la Euro

România a părăsit Campionatul European de tineret încă din faza grupelor, fără victorie şi fără gol marcat.

La Campionatul European pe care îl găzduieşte, România a pierdut meciul de debut contra Spaniei (0-3), apoi a cedat în faţa Ucrainei (0-1), iar în ultimul meci a remizat cu Croaţia (0-0), încheind pe ultimul loc în grupă.