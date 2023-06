„Doar el a fost pe plus!” Jucătorul din naționala U21 care l-a impresionat pe Giovanni Becali: „Ceilalți, restanțieri!”

Deși „tricolorii mici” au avut evoluții modeste, mult sub așteptări, impresarul Ioan Becali a încercat să găsească și elemente pozitive în jocul fotbaliștilor pregătiți de Emil Săndoi.

„Dacă ar fi să căutăm un lucru bun în cele trei meciuri ale naționalei, l-am putea găsi doar în prestațiile portarului nostru din partidele contra Ucrainei și Croației. Mi-au plăcut foarte mult intervențiile lui Târnovanu. Se vede calitatea și siguranța de sine. A crescut foarte mult, poate să fie un transfer foarte important în viitor.

Deci cred că doar Târnovanu a fost pe plus. Ceilalți, restanțieri! Nici nu are rost să dau nume, pentru că se știu ei ce viteji sunt în liga noastră, ce pretenții de milioane au și ce transferuri visează și uitați-vă cum s-au prezentat în momentul zero. Erau în vitrina fotbalului, să-i vadă toată Europa, și toată vitrina s-a făcut cioburi”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

România, pe ultimul loc în grupe la Euro

România a părăsit Campionatul European de tineret încă din faza grupelor, fără victorie şi fără gol marcat.

La Campionatul European pe care îl găzduieşte, România a pierdut meciul de debut contra Spaniei (0-3), apoi a cedat în faţa Ucrainei (0-1), iar în ultimul meci a remizat cu Croaţia (0-0), încheind pe ultimul loc în grupă.