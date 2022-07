FC U Craiova ar trebui să își schimbe denumirea și să nu mai folosească vechea siglă după decizia Tribunalului București, pe care însă Adrian Mititelu se pregătește să o atace, având termen 30 de zile. În cazul în care nu va avea câștig de cauză în urma apelului, patronul oltenilor va fi obligat să rebrand-uiască echipa, având un termen de 15 zile.

„Acesta e riscul dacă nu întoarcem pronunțarea!” Adrian Mititelu tună și fulgeră după ultima decizie a instanței



Adrian Mititelu a vorbit la „Ora exactă în sport” despre decizia luată, explicând că Pavel Badea este cel care se află în spatele litigiului. Mai mult, patronul lui FC U Craiova a dezvăluit că tot el a fost cel care a oferit clubului lui Mihai Rotaru „dreptul de scenă” de a se numi Universitatea Craiova.

„Din punct de vedere al FRF și al forurilor europene, noi suntem succesorul legal al clubului Universitatea Craiova. Eu am plătit aproape dublu decât Rapidul, dar nu e vorba de asta, când FIFA a decis, nu a luat o decizie din „burtă”, a analizat actele. Legile date în anii 1990 au fost șubrede și s-au creat anomalii, s-a ajuns în situația ca vechile cluburi sportive de drept public, cum este și cazul celui din Craiova, să fie considerate ca cele care dețin titulatura numelui și că nu mai contează transformările care au avut loc, iar noi în ianuarie '91, Universitatea Craiova și-a separat secția de fotbal, cum s-a întâmplat și la Rapid puțin mai târziu și la Steaua. Timp de 30 de ani clubul a activat separat de fotbal, acum ne trezim că o instanță spune în prima fază că pe lângă titlu, numele de Universitatea Craiova, clubul sportiv deține notorietatea și pentru semnul reprezentând leul.

Considerăm că este o anomalie, din ianuarie 1990, singura secție de fotbal care folosea leul s-a separat. Pentru prima oară la meciul cu Benfica Lisabona a apărut pe fanionul clubului, oficial a început în 1994, când s-a înființat Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Craiova și figura ca emblemă oficială. Am avut-o înregistrată la OSIM, dar mi-a anulat-o acum.

Oamenii care s-au ocupat de transformări și reorganziări au fost componenții Craiovei Maxima, chiar Pavel Badea, actualul director de la clubul sportiv, e omul care a făcut inițiativele de înființare a Asociației. S-a făcut grevă în 1991 că nu se desprindea secția de clubul mamă. De-a lungul timpului, în acești 30 de ani, Nețoiu, eu, Păunescu, am plătit milioane de întreținem brand-ul. Clubul e străin de orice activitate fotbalistică și sigla cu leul, nu au avut nicio treabă cu ea.

Palmaresul îl avem noi, e irevocabil. Suntem fosta Universitatea, fosta Știința, noi am jucat cu Benfica, noi am promovat în 1964, noi suntem ăia, și cu bune și cu rele. Asta e viața. Eu m-am luptat cu dinozauri, fac ce pot, decizia are la bază o altă decizie, m-am mai judecat cu marca cu ei.

După cum gândește Rotaru, ei nu ar vrea să folosesc nici U-ul. Voi spune că dacă ei au Universitatea, U-ul are legătură cu ei. Scopul lor a fost să dispar, nu am dispărut.

E mai rău ca Steaua Dinamo ce s-a întâmplat aici, s-au creat două tabere de fanatici care sunt ireversibile. Ei beneficiază de o mare parte a suporterilor care beneficiază de rezultate, ca să spun așa. Cu schimbarea numelui avem șanse, s-a trecut dincolo de limită prin pronunțarea stupidă, cred că putem întoarce asta. S-a decis să nu mai folosim leuțul și U Craiova pentru judecători e totuna cu Universitatea Craiova, să rămânem cu FC U Craiova sau cu FC U 1948, acesta este riscul dacă nu reușim să întoarcem în apel pronunțarea.

Nu se poate Știința, conform Legii nu se pot folosi numele astea, numele lor oficial nu e Universitatea, dar Pavel Badea le-a dat dreptul. Ei se numesc ca și noi, U Craiova 1948 Club Sportiv, dar au obținut de la Pavel Badea dreptul de a se numi, au un drept de scenă, FRF le-a făcut jocul, au modificat regulamentul și au făcut că echipele pot evolua în competiție cu nume de scenă”, a declarat Adrian Mititelu la PRO Arena.