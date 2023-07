Sibienii au anunțat în cursul zilei de joi plecarea lui Raul Opruț (25 ani), care a semnat cu KV Kortrijk, echipă din prima ligă a Belgiei. Fotbalistul a îmbrăcat tricoul lui Hermannstadt timp de patru ani, după ce a crescut în Italia, întâi la Chievo, iar apoi la Genoa.

Raul Opruț a plecat de la Hermannstadt

Pe contul oficial al clubului sibienii au postat un mesaj emoționant de despărțire, alături de un colaj cu diferite momente ale carierei lui Opruț, inclusiv și în tricoul naționalei.

„A venit la noi ca un copil (ușor) rebel, pleacă acum ca un bărbat trecut prin viață! În patru sezoane la #FCH, Raul Opruț a devenit un atlet desăvârșit, un sportiv și un profesionist adevărat! Raul al nostru este pregătit acum să reușească în fotbalul mare! Și o va face la KV Kortrijk, în Belgia, acolo unde a fost dorit și transferat.

Îți spunem "la revedere", Raul! Ai fost, ești și VEI RĂMÂNE unul dintre noi!”, se arată în comunicatul sibienilor.

800.000 de euro este cota lui Raul Opruț conform Transfermarkt.

3 meciuri a jucat alături de naționala României.

140 de meciuri a jucat în tricoul lui Hermannstadt, având 4 goluri marcate și 11 assist-uri.

Declarațiile lui Raul Opruț după ce a plecat de la Hermannstadt

Fotbalistul a oferit și o primă reacție după despărțirea de Hermannstadt, arătându-se bucuros de pasul făcut și a dezvăluit care sunt obiectivele sale pe viitor.

„Este un pas mare pentru mine, campionatul Belgiei este mai puternic decât cel din România și sunt foarte bucuros că s-a realizat transferul. Sunt foarte motivat să încep la Kortrijk, nu regret că nu am mers din iarnă, când au mai fost discuții, am rămas la Sibiu, am jucat bine și am ajuns la echipa națională.

Îmi propun ca Belgia să fie o rampă de lansare pentru mine, să confirm acolo încrederea arătată, să joc bine și de ce nu, să ajung pe viitor în campionate de top, precum Franța sau Italia. Campionatul din Belgia se aseamănă mult cu cel din Franța. În paralel, îmi doresc ca prin evoluțiile mele din Belgia să fiu convocat în continuare la echipa națională. Sunt convins că ne vom califica la Euro 2024.

Sunt convins că Sibiul se va bate la play-off, este un grup foarte unit, iar antrenorul dă încredere jucătorilor, zi de zi. Avem o echipă bună și sunt sigur că vor fi rezultate excelente”, a declarat Opruț pentru Ora de Sibiu.