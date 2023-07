„Anumiți jucători nu se pot autodepăși!” Leo Grozavu, la pământ după înfrângerea cu Hermannstadt: „Muncim în zadar!” 

Nou-promovata a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în startul sezonului. Sibienii au deschis scorul în minutul 11, prin Balaure, care a reușit să facă 'dubla' în minutul 59. Gazdele au redus din diferență în minutul 73, prin Carlos Jatoba.

Poli Iași a rămas în inferioritate numerică, după ce Robert Ion a văzut cartonașul roșu direct. Hermannstadt a închis tabela în minutul 87, prin Gabi Iancu.

Leo Grozavu: „Mare grabă în România să jucăm la 40 de grade!”

Leo Grozavu a vorbit la finalul meciului de pe teren propriu, extrem de nemulțumit de modul în care s-au prezentat jucătorii săi. Antrenorul a vorbit și despre startul timpuriu al campionatului din România, comparând cu alte campionate din afară.

„Așa s-a întâmplat și la Cluj, am marcat gol, l-au anulat, la trei minute am luat gol. Multe intervenții fără gândire, revenim în joc, cartonaș roșu, a fost un atac întârziat, dar nu de roșu. Cred că în faza premergătoare golului primit a fost un fault în 20 de metri, fotbalul e făcut din momente psihologice, care au fost în favoarea adversarilor.

Am arătat în continuare multă labilitate fizică, psihică, și lipsa de experiență, tocmai din asta apar erorile astea, atacuri întârziate, erori de orientare, pase greșite. Va trebui să facem o analiză, se vedem ce putem repara, sunt jucători care nu se pot autodepăși mental. Așteptăm jucători în fiecare zi, important e să se întâmple. Avem handicapul că începe foarte repede campionatul, mare grabă în România să jucăm la 40 de grade. În afară abia au început pregătirile.

Știm ce e de făcut, din păcate suntem legați de mâini și picioare în anumite momente. Am adus jucători, când ai așa poți să și antrenezi, ai ce antrena. Când ai multă presiune și nu poți juca la nivel înalt, e greu. Ce pot spune? Abia s-a terminat jocul cu Hermannstadt, avem timp o săptămână, vedem ce mai putem repara, degeaba facem schimbări, etapa trecută am făcut iar greșeli individuale, am primit gol, e greu de lucrat, muncim în zadar. Clar că intervine starea de neîncredere, teamă”, a declarat Leo Grozavu la finalul meciului.