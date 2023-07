Cele două echipe s-au duelat în prima etapă a noului sezon din Superliga României. Farul Constanța a reușit să se impună grație reușitei lui Constantin Grameni din repriza secundă.

Ce a spus Grameni, după ce a înscris golul victoriei în Hermannstadt - Farul

După meci, Grameni a remarcat faptul că a reușit să marcheze la a doua atingere. De asemenea, fotbalisul a ținut să-i ofere credite lui Buzbuchi, portarul Farului care a salvat campioana în câteva rânduri.

„O victorie foarte importantă. Am debutat cu dreptul, cum trebuie să debuteze o campioană. Suntem bucuroși că începem cu trei puncte. Eu sunt fericit că am revenit. Cred că a fost a doua atingere a mea (n.r. la gol), am văzut culoarul acela pe unde trebuia să înscriu. E calitatea lui Buzu (n.r. Buzbuchi) mai mult decât noroc.

A arătat că are valoare. Important e că am știu să suferim. E ciudat, pentru că avem mulți colegi noi. Nu avem încă automatismele. Sperăm să arătăm din ce în ce mai bine. A fost o săptămână bună. Am prins ritm de joc. Este altceva să joci în Europa. Nu sunt obișnuit să stau pasiv la meci”, a spus Grameni după meci.

FC Hermannstadt - Farul Constanța 0-1

După ce a câștigat titlul sezonul trecut, Farul Constanța a început cu dreptul și noua ediție a Superligii României. Constantin Grameni l-a învins pe Letica în minutul 57 și a reușit să aducă toate cele trei puncte.

Echipele de start

FC Hermanndstadt: Letica - Butean, Găman, Stoica, Opruț - Iancu, Mino, Alhassan - Balaure, Paraschiv, Neguț

Rezerve: Mutiu, Medina, Bejan, Biceanu, Petrescu, Oroian, Iancu, Adi Petre, Jipa

Antrenor: Marius Măldărășanu

Farul Constanța: Buzbuchi - Sîrbu, Queiros, Gustavo, Vianna - Doukoure, Artean, Vînă - Borgnino, Dumitrache, Sali

Rezerve: Aioani, Grosu, Larie, Bassong, Carnat, Grameni, Nicolas Popescu, Rivaldinho, Dussaut

Antrenor: Gheorghe Hagi