Xavi surprinde: „Nu-i vom căuta înlocuitor lui Jordi Alba!” De ce a ales asta

Fundașul stânga spaniol se află la gruparea catalană din iulie 2012. Până acum, Jordi Alba a adunat 458 de meciuri, a reușit să marcheze de 27 de ori și să paseze decisiv în 99 de situații.

Xavi Hernandez, antrenorul principal al Barcelonei, a vorbit despre Jordi Alba și a remarcat faptul că nu-i va căuta înlocuitor. Asta înseamnă că tehnicianul se va baza pe ceilalți doi jucători de pe post: Blade și Marcos Alonso.

„Nu vom transfera un nou fundaș stânga în această vară pentru a-l înlocui pe Alba. Îi avem pe Balde și Marcos Alonso. Noi avem nevoie de un înlocuitor pentru Busquets.

Va depinde și de fair play-ul financiar. Eu vreau un pivot deștept și determinat să câștige duelurile”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

