Replica dura a lui Vukusic dupa acuzatiile sefilor lui Sepsi. "E un personaj amuzant, dar nu l-am intalnit niciodata!" Ce spune despre transferul la FCSB

Atacantul FCSB-ului i-a dat replica lui Dioszegi care l-a acuzat pe croat ca "le-a dat teapa".

Ante Vukusic nu s-a acomodat la FCSB si nu l-a impresionat pe Gigi Becali, iar clubul a anuntat ca va pleca din vara, atunci cand ii expira contractul. Conducatorul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, l-a atacat pe jucatorul croat, dupa ce acesta i-a pacalit ca semneaza cu echipa covasnenilor si conducerea i-ar fi cumparat bilet in Romania.

"Vukusic a facut un lucru regretabil. I-am cumparat noi biletul de avion, pentru a veni la Sfantu Gheorghe. A aterizat la Bucuresti si a uitat sa mai vina la Sfantu Gheorghe. Uite ca la FCSB a jucat zece minute in tot campionatul. Avea totul pregatit, numai ca nu am semnat contractul prin email, pentru ca degeaba semnam prin email.

La FCSB, a primit un contract de o jumatate de an. La noi, avea un contract de doi ani si jumatate. Nici banii nu erau mult mai jos decat la Steaua. Cred ca, la noi, avea 9.000, iar, la FCSB, 10.000", a declarat patronul lui Sepsi, Dioszegi pentru ProSport.

Vukusic a dat un interviu pentru presa croata in care i-a raspuns dur lui Dioszegi dupa acuzatiile facute.

"Nu stiu despre ce e vorba. E o prostie! Vor sa faca rau clubului in acest final de sezon, cand se da lupta pentru campionat. Clubul care m-a adus stie foarte bine cum am ajuns in Romania. Am decis sa reactionez pentru a-mi apara clubul. Sunt alaturi de el pana la capat si-l voi sustine in lupta pentru titlu.

De unde are informatii despre salariul meu? Sa arate dovezile. Este un personaj amuzant pe care nu l-am intalnit niciodata! El a discutat cu agentul meu, atat stiu despre el. Nu am negociat niciodata cu el", a spus Vukusic pentru publicatia croata Index.

Tweet FCSB Vukusic Citeste si: