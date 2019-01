Oferta BOMBA primita de FCSB pentru Morutan! Raspunsul a venit pe loc: "Il vrem! Am vorbit cu Meme acum cateva zile!"

Olimpiu Morutan este unul dintre jucatorii pe care Becali spera sa incaseze o suma uriasa.

Fostul preparator fizic al celor de la FCSB din perioada lui Laurentiu Reghecampf, Thomas Neubert, a acordat un interviu pentru Pro TV in care a vorbit despre perioada in care s-a aflat la echipa lui Gigi Becali. Aflat in acest moment la TSKA Sofia, Neubert a dezvaluit ca s-a incercat aducerea la echipa a lui Olimpiu Morutan sub forma de imprumut. FCSB a respins imediat varianta.

"Mi-ar placea sa vina Morutan la TSKA Sofia, da. Am vorbit in urma cu cateva zile cu MM despre asta, dar nicio sansa. Cred ca e posibil sa fie vandut un jucator cu 20 de milioane de euro cum spune Gigi Becali, dar e totusi dificil" a dezvaluit Neubert.

Neubert a dezvaluit si ca ar fi dispus sa revina la FCSB, insa nu se pune problema in acest moment, laudandu-l pe actualul preparator al echipei, Marian Lupu, cel despre care spune ca este cel mai bun din Romania!



"Daca ma voi intoarce in Romania, in mod normal singura varianta e FCSB, adica Steaua. Inca mai tin legatura cu jucatorii de atunci, Latovlevici, Cristi Tanase, Florin Gardos, imi trimit filmulete frumoase, tinem legatura. Nu imi cer ajutorul, avem o prietenie frumoasa, glumim impreuna. A fost ca o familie, incepand de la antrenor, la jucatori, la staff-ul medical, era o mare familie.

Nu e niciun secret ce faceam atunci, am spus-o mereu, trebuie sa muncesti din greu si sa respecti un plan. Cand meciurile nu se indreapta in directia pe care ti-o doresti, trebuie sa continui sa crezi, sa stii ceea ce te face puternic, ceea ce te face mai bun si sa urmezi planul. Si e foarte important sa comunici cu jucatorii in permanenta.

Am schimbat mult mentalitatea jucatorilor, am avut si ceva noroc cand am venit in 2012 la Steaua pentru ca erau deja jucatori grozavi la echipa. Ei ne-au dat cheia si noi am invartit-o pentru a deschide usa si am facut pasul catre urmatorul nivel. Nu am plecat de la echipa din cauza ca m-am certat cu cineva, cu Reghe, Meme sau Gigi, au fost doar motive financiare legate de viata mea privata. In continuare avem un raport foarte bun" a spus Thomas Neubert intr-un interviu exclusiv pentru Pro TV.

Neubert a facut o comparatie intre echipa de pe vremea in care era el la FCSB si actuala formatie: "Din punct de vedere calitativ, actuala echipa e mai buna. Dar acum sunt jucatori tineri care, desi sunt mai buni din punct de vedere calitativ, nu sunt la acelasi nivel nu doar fizic, ci si mental. Jucatorii tineri fac 2-3 meciuri bune si apoi 2-3 mai slabe. Sa joci mereu la acelasi nivel este dificil pentru jucatorii tineri. Vom vedea cu noul antrenor ce va fi" spune Neubert.

Despre Adi Popa: "Ii urez mult noroc. Mi-a parut rau cand am vazut ca nu prea juca in Anglia, eu consideram ca poate juca acolo fara probleme. Nu stiu de ce, uneori micile detalii fac diferenta. Va face treaba buna la Ludogorets, am vazut ca a marcat din primul meci" a mai spus Neubert.