"Vreau sa imi cer scuze fata de colegi." Dennis Man a vorbit despre ratarea uriasa! Cum a gandit atacantul faza

FCSB s-a impus in fata lui Gaz Metan cu 2-0 si Dennis Man a oferit ratarea campionatului.

In minutul 23, Dennis Man a primit o pasa de la Ovidiu Popescu si avea toata poarta goala in fata. Atacantul a luat o decizie gresita si a trimis mingea peste poarta. Man si-a cerut scuze colegilor pentru ratarile din timpul meciului si a explicat ce a vrut sa faca la acea faza:

"Ne bucuram ca am reusit sa castigam, aveam nevoie de aceste trei puncte. Incep sa prind ritm de joc si de la meci la meci ma bucur ca reusesc sa cresc, dar in aceasta seara imi reprosez ca am ratat cam multe ocazii si nu am voie sa fac acest lucru. Vreau sa imi cer scuze fata de colegi pentru ca daca era scorul in favoarea gazului nu era prea bine pentru noi. A fost si centrarea tare, dar trebuia sa pun capul pentru ca mingea s-a inaltat si in acel moment am decis sa pun latul, dar era foarte greu sa acopar mingea ca marchez.

Nu ne reprosam, asa decidem in timpul jocului. Suntem o echipa si nu avem de ce sa ne reprosam", a spus Dennis Man.

Pentru FCSB urmeaza meciul de la Viitorul

"Speram sa castigam ambele meciuri, depinde doar de noi, de cum intram in teren si speram sa fim in continuare motivati pentru ca aceste doua meciuri sunt foarte importante.

Nu ne tachinam, sunt multi jucatori la Viitorul de la lot, ii cunoastem foarte bine. De fiecare data cand am jucat cu ei au fost niste meciuri foarte bune si asteptam meciul cu nerabdare.

Nu este tocmai placut sa joci in astfel de conditii, pentru ca este foarte frig, dar suntem jucatori profesionisti. Trebuie sa intram in teren, sa ne facem treaba foarte bine", a mai spus Man.

Dennis Man: "Cristina Neagu este un exemplu. Eram cot la cot cu ea"

"Am vazut meciul, ne-am bucurat foarte tare. Vrem sa le felicitam pe fete pentru ca fac o tara mandra. Am urmarit-o pe Cristina Neagu de aproape si cred ca este un exemplu pentru noi si o apreciem foarte mult. A trecut prin o perioada foarte grea si eram aproape de ea, cot la cot. O urmaream si am ramas surprins de cata putere are si daca muncesti sportul te rasplateste."