"Vorbim de relații de joc!? Cum să le facem!? Prin zoom!?". Iordănescu, reacție acidă despre situația reală de la FCSB

Gigi Becali a făcut mai multe declarații critice cu privire la jocul practicat de FCSB, deși echipa nu a mai pierdut vreun meci din ultimele nouă, exceptând pe cel din Cupa României, decis la "masa verde" din cauza problemelor de lot.

Tehnicianl celor de la FCSB a explicat care a fost situația la club în ultimele luni și cum a pregătit jucătorii, ținând cont că foarte mulți au lipsit din cauza accidentărilor și a infectărilor cu COVID-19.

"Eu spun fapte: am venit în plin campionat și fără să fiu implicat deloc în selecția de vara și fără să am posibilitatea unei pregătiri centralizate care ar fi putut să mă ajute să dau o bază solidă fizic, tehnic și în mod special tactic. Dar mi-am asumat asta când am venit.

Nu mi-am asumat însă că la două zile după ce am venit s-a vândut Morutan, că la primul joc s-a accidentat Coman și nu-l avem de trei luni, că la al doilea joc s-a accidentat și Tănase, apoi Tavi Popescu, Șut, Șerban, Mamut, Miron, Ovidiu Popescu, Budescu etc. De când am venit nu am avut un antrenament măcar cu 75% din lot. Am avut în mod constant câte 14-15 jucători la antrenamente și am adus mereu juniori că să ne completăm la număr.

Apoi ne-a lovit covidul și ne-a pus efectiv la pământ. Aveam 9-10 jucători de câmp la antrenamente, alți 10 prin camere izolați două săptămâni, eu și întreg stafful la fel acasă și am condus antrenamentele prin telefon. Nu cred că mai e cazul să vorbim de ce înseamnă să stai închis ca sportiv într-o camera 14 zile. Ne-am prezentat la joc oficial în 13 jucători și noi mai vorbim de estetică!?

Nu am putut măcar o dată să lucrăm cum trebuie la organizarea de joc și totul s-a adaptat la situație și numărul de jucători. Inclusiv în pauzele pt jocurile echipelor naționale am avut câte 7-8 jucători plecați. Pauze în care puteam regla multe detalii. Vorbim de relații de joc!? Cum să le facem!? Prin zoom!?", a scris Edi Iordănescu pe contul de Facebook.