"Mi s-a propus încetarea de comun acord a colaborării". Decizia luată de Edi Iordănescu după scandalul cu Gigi Becali

Gigi Becali a făcut mai multe declarații critice cu privire la jocul practicat de FCSB, deși echipa nu a mai pierdut vreun meci din ultimele nouă, exceptând pe cel din Cupa României, decis la "masa verde" din cauza problemelor de lot.

Edi Iordănescu a răspuns public afirmațiilor făcute de patronul FCSB, recunoscând că i s-a propus o încetare a contractului de comun acord.

„Concluzia este că mi s-a propus din partea clubului / patronului încetarea de comun acord a colaborării. Din ce am înțeles, calitatea jocului reprezintă nemulțumirea patronului. Feeling-ul meu este că domnia sa dorește să se ocupe personal în exclusivitate de echipă. Este dreptul dânsului, chiar dacă pentru mine este dezamăgitor, fiindcă am fost adus cu insistențe și promisiuni și am venit din calitatea de antrenor campion al României.

Pentru echipă și pentru suporteri, pentru mine și staff-ul meu, pentru cariera mea, eu nu doresc această despărțire. Nu am venit pentru trei luni, dar, ținând cont de faptul că nu rezultatele primează în evaluarea mea și a muncii mele, totul pare lipsit de speranță și fără perspectivă.

Ultimul lucru pe care îl doresc este să sufere echipa din cauza acestei situații. În condițiile astea, răspund public acestei propuneri și spun că nu doresc să-mi dau acordul pentru încetarea colaborării decât într-un singur caz. Încetarea unilaterală din partea clubului, achitarea clauzei de reziliere pentru că patronul a spus oricum că asta nu este o problemă, iar eu promit ca a doua zi după ce acei bani au intrat în contul meu, toți vor fi direcționați către donații, cu acte doveditoare. Vor merge către copii și oameni în vârstă.

Nu am venit pentru bani, am pentru venit pentru clubul pe care îl iubesc și dacă acum nu joacă spectaculos echipa, probabil juca mai bine înainte, cu Karagandy sau Rapid”, a anunțat Edi Iordănescu.