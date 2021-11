Gigi Becali, hotărât cu privire la viitorul lui Iordănescu: „Nu mai bine mai stau câteva luni?”

Gigi Becali și-a declarat public nemulțumirea pentru jocul FCSB-ului sub comanda lui Edi Iordănescu. Patronul roș-albaștrilor a susținut că antrenorul va avea putere de decizie până în vară, atunci când îi va expira contractul, fiind nemulțumit că cel care investește nu poate hotărî.

Iar Gigi Becali a dezvăluit de ce nu îl demite pe Iordănescu Jr. și care este singurul lucru care îl poate face să se răzgândească în legătură cu viitorul antrenorului pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

„Să presupunem că nu mi-ar mai plăcea ce face Edi. V-aș fi spus de azi că pleacă. Dar de ce să-i dau jumătate de milion de euro? Nu mai bine mai stau câteva luni și gata?

Eu nu am mințit niciodată! Dacă aș fi avut acea discuție cu Edi v-aș fi spus. Dar, eu nu am discutat nimic cu el. Aaaa, că nu-mi place jocul echipei, asta e clar. Dar, nu am dat vina pe Edi.

Am avut probleme de lot, cu accidentările, dar distanța față de CFR este cea care este. Dacă Edi va câștiga titlul? Nu o să mai zic nimic atunci, va însemna că ați avut voi dreptate, nu eu.

La FCSB nu se va schimba antrenorul cel puțin până la vară”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.

În cele 12 meciuri în care a condus-o pe FCSB, Iodănescu a bifat 8 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri (una la „masa verde”, 0-3, cu FC Voluntari în Cupa României, din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19). Cu toate că a trecut peste un focar de COVID-19 și a avut infirmeria plină, FCSB este pe locul 2 în Liga 1, cu 31 de puncte după 15 etape, la 8 puncte în spatele CFR-ului.

Clasamentul Ligii 1