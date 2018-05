"Vor pleca 5-6 jucatori, vin altii!" Nume SOC pe lista lui Becali! Pe cine doreste sa aduca FCSB

Gigi Becali e gata sa aduca 3 atacanti in vara!

Gigi Becali a anuntat la finalul sezonului dupa ce FCSB a pierdut pentru al 3-lea an consecutiv titlul ca va face din nou schimbari importante in echipa! Becali a anuntat ca il vrea pe Abang in ciuda problemelor cu legea pe care le are dupa ce a fost acuzat ca a furat din vestiar.

"Valoric, si acum zic, ca avem cea mai buna echipa din ultimii 20 de ani. La Steaua exista fum de tigara? Acum fac si altii ca il vad pe Alibec, ii striga si pe altii. Vreau sa-i iau pe Abang, pe Omrani si pe Matei. Eu il iert pe Abang, cleptomanie, aia e, sa joace fotbal. Vor pleca 5-6 jucatori si vor veni altii. Abang si Omrani sigur vreau" a spus Gigi Becali la Pro X.

Becali anunta inaintea partidei ca il doreste si pe Adam Nemec de la Dinamo.