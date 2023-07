Vlad Chiricheș, atenționat după transferul la FCSB: ”Va fi țintă sigură, nu va fi ocolit”

Apărătorul va fi cu siguranță un ”stâlp” în defensiva FCSB-ului, care vrea neapărat să ia titlul, după care tânjește de aproape un deceniu. Vlad Chiricheș a semnat cu vicecampioana României, dar s-a mai aflat în discuții și cu alte echipe, lucru recunoscut de patronul Gigi Becali.

După ce nu a reușit să găsească un alt acord în afară a decis să revină în SuperLigă, unde se înscrie, deja, în cursa pentru cel mai bun jucător al stagiunii care abia a început și din care s-au scurs numai două etape. În ceea ce privește potențialul lui Vlad Chiricheș de a se impune, Ilie Dumitrescu și Narcis Răducan au ridicat un mare semn de întrebare, la Digi Sport.

Cum va arăta Vlad Chiricheș la FCSB?

Amândoi se gândesc că Vlad Chiricheș s-ar putea ”rupe” din nou, așa cum s-a tot întâmplat în ultimele sezoane, fiind vizat de multe accidentări în Italia. Pare afectat și de vârstă, e posibil ca tocmai din acest motiv să sufere problemele medicale, iar la FCSB e pasibil de astfel de momente.

În altă ordine de idei, Răducan e convins că Vlad Chiricheș ar putea să intre în gura patronului Gigi Becali dacă echipa va pierde anumite partide, mai ales că are un salariu foarte mare, poate cel mai mare de la echipă și poate cel mai mare din întreg campionatul.

Rămâne de văzut cum va arăta fundașul de 33 de ani în SuperLiga României, la exact 10 ani de la plecarea sa, de la FCSB la Tottenham, pentru 9.7 milioane de euro.

Ilie Dumitrescu: ”Jucător cu mare experiență, un lider important în economia jocului, căpitan la națională. Chiricheș n-are nevoie de nicio prezentare, e o certitudine. Singurul semn de întrebare este cum va reacționa din punct de vedere al accidentărilor. În ultima perioadă a avut probleme cu accidentările musculare.

Ăsta e singurul semn de întrebare. În rest, va da personalitate echipei, vei avea un lider pe linia de fund. Nici Dawa, nici Ngezana, nici Haruț nu au asta. Pe Chiricheș nu îl văd la mijloc, acolo trebuie să faci presing de întâmpinare și nu îl văd, dar vei avea un om care să dea personalitate echipei pe linia de fund.

Plus că îl ai pe Șut... nu mai spun de Olaru și Djokovic. Chiricheș are și pasă lungă. E un plus. FCSB și naționala au nevoie de Vlad Chiricheș”.

Narcis Răducan: ”Eu am două semne de întrebare. Primul e legat de partea fizică, nu știu în ce măsură va duce ritmul. Nu știu dacă va putea face față. Ar fi extraordinar, pentru că am câștiga un mare fotbalist, dar e foarte important cum va reacționa la reacțiile patronului.

Dacă echipa nu va merg cum trebuie, el va fi prima țintă, ținând cont de salariu. Nu va fi ocolit. Dacă va merge bine echipa, își face statuie. Dacă va merge rău, va avea mari probleme în a gestiona relația publică cu patronul”.

Vlad Chiricheș, după 10 ani înapoi în România, la FCSB

În 2013, Vlad Chiricheș a devenit cel mai scump jucător transferat de la o echipă din campionatul României. Tottenham l-a cumpărat pentru 9,5 milioane de euro, o sumă-record la acea vreme.

Vlad Chiricheș e cotat la 900.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, și a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum FC Ardealul, Curtea de Argeș, Benfica U19, Pandurii, FCSB, Tottenham, SSC Napoli, Sassuolo și Cremonese.