Ion Ţiriac a afirmat, miercuri, la Gala Sportului 2023, organizată de Agenţia Naţională pentru Sport, că nu este interesat de o investiţie în fotbal şi că ar fi mai degrabă atras de o şcoală de fotbal alături de antrenorul Mircea Lucescu.

Ion Țiriac: "Nu investesc în fotbal"

Declarația fostului jucător de tenis vine la câteva zile după ce Mircea Lucescu spunea că a avut o discuție cu Ion Țiriac și alți oameni din sport în care se lua în calcul posibilitatea de a investi la Dinamo, dar "nu se pune problema cât timp Dinamo nu are stadion", declara Lucescu.

"Nu investesc în fotbal. Eu aş investi cu Mircea Lucescu, şi vorbesc serios. Eu am promis ceva cu mult timp în urmă şi mă bat cu morile de vânt, cu aprobări, pentru că aici este foarte mare birocraţia. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis că fac. Şi mă apropii foarte mult de sala polivalentă mai mare de 10.000 de locuri.

Foarte mult mă apropii, pentru că pare că am obţinut înălţimea care îmi trebuie şi merg mai departe. Acolo aş face şi un stadion, cu o şcoală de copii. Şi am luat exemplu de la Platini. Platini avea la centrul meu de tenis din Franţa, pentru că am avut unul şi l-am făcut cadou comunităţii în Sudul Franţei, 2.500 de copii, trei luni, în fiecare vară, cu nouă foşti colegi de-ai lui de echipă naţională. Aşa ceva aş face. Dacă am avea sute şi sute de centre din astea, poate că n-am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români", a afirmat Ţiriac, la Ateneul Român, citat de Agerpres.

Fostul tenisman Ion Ţiriac i-a înmânat antrenorului Mircea Lucescu, în cadrul Galei Sportului 2023, un premiu special al Agenţiei Naţionale pentru Sport, intitulat "Legenda sportului".

La Gala Sportului 2023, organizată miercuri seara la Ateneul Român, au participat câteva sute de foşti şi actuali sportivi, antrenori, preşedinţi de federaţii şi cluburi, dar şi reprezentanţi ai lumii politice.

