În cadrul evenimentului desfăşurat la Ateneul Român din Capitală au fost acordate premii pentru 20 categorii, pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul anului 2023. Nominalizările precum şi desemnarea câştigătorilor au fost realizate de Asociaţia Presei Sportive din România.

Gala Sportului | Cătălin Chirilă și Ancuța Bodnar, desemnați sportivii anului. Mircea Lucescu, "Legenda sportului"

Printre câştigători s-au mai numărat cei mai buni antrenori la masculin şi feminin - Antonio Colamonici (canotaj), cu 11 ambarcaţiuni calificate la JO 2024, medalii la Europene (5 aur şi 1 argint) şi la Mondiale (2 aur - 1 argint - 2 bronz) şi Camelia Voinea (gimnastică), cu eleva sa Sabrina Voinea, calificată la JO Paris 2024, precum şi cele mai bune echipe la sporturi de echipă în 2023 - reprezentativa masculină de fotbal a României, calificată la EURO 2024, şi naţionala feminină de tenis de masă a României, medaliată cu aur la Jocurile Europene.

De asemenea, un premiu special al Agenţiei Naţionale pentru Sport, intitulat "Legenda sportului", a fost oferit miercuri seara antrenorului de fotbal Mircea Lucescu. Tehnicianul a primit trofeul din partea fostului tenisman Ion Ţiriac.

Preşedinta ANS, Elisabeta Lipă, a fost la rândul său premiată la categoria "preşedintele anului" pentru performanţele obţinute în prima parte a anului trecut în care a condus Federaţia Română de Canotaj.

"N-aş fi putut fi cel mai bun preşedinte de federaţie în 2023 dacă nu aş fi avut lângă mine o echipă super-performantă. De aceea ţin să le mulţumesc sportivilor, cluburilor, echipei mele de la federaţiei care mă suportă în fiecare zi. Pentru că standardele mele sunt foarte înalte, la mine nu există nu se poate", a adăugat Lipă.

Preşedinta ANS a subliniat importanţa celebrării sportivilor medaliaţi, având în vedere că aceştia reprezintă exemple pentru copii.

"Sunt mândră că în această seară putem să ne bucurăm împreună de medaliile cucerite de sportivii români şi să celebrăm împreună succesul lor. Ştim toţi că o medalie înseamnă foarte mult, atât pentru cel care o câştigă, pentru clubul său, dar şi pentru ţară. Prin exemplele de succes ale sportivilor inspirăm copiii să-şi urmeze visurile. Acesta este de fapt rostul organizării acestei Gale a Sportului Românesc. Anul acesta România sărbătoreşte 100 de ani de olimpism, 100 de ani de la prima medalie la o ediţie a JO, cucerită de echipa naţională de rugby. De aceea vreau să ţinem toţi pumnii strânşi sportivilor la Jocurile Olimpice de la Paris 2024", a spus preşedinta, care a adăugat că organizarea Galei Sportului Românesc a fost realizată fără a se cheltui niciun leu din fonduri publici, ci doar bani din mediul privat.

Canotoarea Simona Radiş a afirmat în cadrul evenimentului că priveşte înainte către Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde este sigură că echipa României va străluci.

"Într-adevăr, 2023 a fost un an bun, dar acesta a trecut. Am agăţat amintirile în cui şi acum privim înainte, acolo unde este Parisul. Avem speranţe mari la Jocurile Olimpice, obiective şi mai mari, dar suntem o echipă foarte puternică şi zic eu bine pregătită. Eu sunt convinsă că echipa României la aceste Jocuri Olimpice va străluci negreşit. Pentru asta are nevoie de susţinerea tuturor, pentru că este un an dificil. Este o luptă, ducem un război, dar vom câştiga cu siguranţă", a menţionat Radiş.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că sportul românesc trebuie să dea dovadă de unitate pentru a reuşi obţină rezultatele pe care şi le doreşte la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Este o seară frumoasă şi importantă pentru ceea ce a fost în 2023, dar şi pentru ceea ce se va întâmpla în 2024, pentru că suntem pe ultima turnantă înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor începe peste numai 163 de zile. 2023 a fost un an care a adus multă speranţă, dar în acelaşi timp a tras şi un semnal de alarmă, pentru că este nevoie de investiţii în sport. 2024 este un an foarte important şi doar uniţi putem obţine victorii", a precizat Covaliu.

Premierul României, Marcel Ciolacu, nu a fost prezent la Gala Sportului, însă a transmis un mesaj în care i-a felicitat pe sportivi şi a dezvăluit că la propunerea preşedintei Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a dublat valoarea premiilor care vor fi oferite medaliaţilor la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

"Fiecare dintre dumneavoastră sunteţi exemple de excelenţă. Felicitări pentru ceea ce aţi realizat, calde mulţumiri şi recunoştinţă. Ne-aţi făcut mândri şi ne-aţi adus bucurie în casele noastre. Prin performanţele dumneavoastră la competiţiile internaţionale aţi făcut cunoscut şi recunoscut tricolorul României în toată lumea. Rezultatele din 2023 dovedesc că există resurse deosebit de valoroase, talent şi un staff tehnic extraordinar care a oferit suportul necesar pentru a continua performanţa în sportul românesc. Ca prim-ministru am considerat că avem responsabilitatea să susţinem excelenţa sportului românesc şi, la propunerea preşedintei Elisabeta Lipă, am dublat valoarea premiilor pentru sportivii şi colectivele tehnice care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Este un gest mic de recunoştinţă, pentru că sunteţi ambasadorii României în lume. Vă transmis că la fel ca majoritatea românilor şi la Palatul Victoria aveţi suporteri înfocaţi care aşteaptă cu emoţie finalul fiecărei competiţii", a afirmat premierul în mesajul său.

Lista completă a premiilor acordate, miercuri seara, în cadrul Galei Sportului 2023 este următoarea:

Trofeul de Excelenţă în 2023 - Simona Radiş (canotaj) - dublă campioană europeană (dublu vâsle şi 8+1) şi campioană mondială în proba de dublu vâsle

Sportivul anului - Cătălin Chirilă (canoe) - medalie de aur (500 m) şi de argint (1.000 m) la CM, medalie de argint la Jocurile Europene (500 m). Au mai fost nominalizaţi: Constantin Popovici (sărituri în apă) şi Vlad Dascălu (ciclism).

Sportiva anului - Ancuţa Bodnar (canotaj) - campioană europeană şi mondială la dublu vâsle. Au mai fost nominalizate: Alina Rotaru-Kottmann (atletism) şi Bernadette Szocs (tenis de masă).

Antrenorul anului - Antonio Colamonici (canotaj) - antrenor-coordonator al lotului olimpic de canotaj - 11 ambarcaţiuni calificate la JO 2024; palmares european - 5 aur şi 1 argint; palmares mondial - 2 aur - 1 argint - 2 bronz. Au mai fost nominalizaţi: Florin Popescu (canoe) şi Eduard Iordănescu (fotbal).

Antrenoarea anului - Camelia Voinea (gimnastică artistică) - antrenoarea Sabrinei Maneca Voinea, sportivă calificată la JO Paris 2024. Au mai fost nominalizate: Simona Maior Paşca (handbal) şi Maria Gîrbă (gimnastică ritmică).

Sportivul anului în sport paralimpic - Alexandru Bologa (nevăzător) - medaliat cu aur la CM şi CE. Au mai fost nominalizaţi - Robert Tămîrjan (paratriatlon) şi Florin Cosmin Candoi (paraclimbing).

Sportiva anului în sport paralimpic - Constantin Gabriela (para tenis de masă) - medalie de bronz la Campionatul European. Au mai fost nominalizate: Maria Iordache (para karate scaun cu rotile) şi Liliana Pădurean (popice nevăzători).

Evenimentul anului în sport/Cea mai bună organizare a unei competiţii internaţionale în România - Campionatele Europene de înot în bazin scurt pentru seniori de la Otopeni. Au mai fost nominalizate: CE lupte U23 de la Bucureşti şi Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică pentru junioare Cluj-Napoca.

Echipa anului (sporturi de echipă masculin) - echipa naţională de fotbal a României, calificată la EURO 2024. Au mai fost nominalizate: echipa naţională de volei masculin şi echipa naţională de minifotbal.

Echipa anului (sporturi de echipă feminin) - echipa de tenis de masă a României - medalie de aur la Jocurile Europene. Au mai fost nominalizate: echipa de gimnastică a României şi CSM Volei Alba Blaj.

Echipa/echipajul anului (sporturi individuale masculin) - barca de 8+1 (canotaj) - medalie de argint la Campionatul European de la Bled, calificare la Jocurile Olimpice. Au mai fost nominalizate: echipajul de canoe dublu 1.000 metri şi echipajul de bob 2.

Echipa/echipajul anului (sporturi individuale feminin) - barca de 8+1 (canotaj) - medalii de aur la Campionatele Mondiale şi Europene. Au mai fost nominalizate: echipajul de patru rame (canotaj) şi echipajul de bob 2.

Echipa anului (competiţii mixte) - echipa reprezentând Federaţia Română de Culturism şi Fitness - campioană europeană şi balcanică, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de la Santa Susanna (Spania). Au mai fost nominalizate: dublul mixt tenis de masă Ovidiu Ionescu/Bernadette şi cuplul Alexandru Pădurariu/Elena Costandache (dans sportiv).

Premiul special al Agenţiei Naţionale pentru Sport/Legenda sportului - Mircea Lucescu (fotbal)

Speranţele sportului (feminin) - Elena Zaharia (tenis de masă) - medalie de argint la Campionatele Mondiale pentru tineret, 3 medalii de aur (cu echipa, la simplu Under 19 şi la dublu mixt) şi o medalie de bronz la CE pentru juniori. Au mai fost nominalizate: Amalia Niţă (box) şi Daria Silişteanu (înot).

Speranţele sportului (masculin) - Radu Niţu (scrimă) - bronz cu echipa la CM juniori; aur individual şi argint cu echipa la CE tineret; aur cu echipa la CE de juniori. Au mai fost nominalizaţi: Eduard Ionescu (tenis de masă) şi Denis Florin Mihai (lupte).

Speranţele sportului (mixt) - Francesca şi Norbert Maior - campioni europeni de juniori la raliuri (FIA ERC).

Preşedintele anului - Elisabeta Lipă (FR de Canotaj). Au mai fost nominalizaţi: Cristinel Romanescu (FR Tenis de Masă) şi Ioan Onicaş (FR de Minifotbal).

Cel mai bun administrator în sport - Adela Alexe (CSN Snagov). Au mai fost nominalizaţi: Florin Oancea (CSN Lia Manoliu) şi Radu Popa (CSN Arcul de Triumf).

Special Olympics - Ionuţ Păunescu (gimnastică) - 5 medalii de aur la sol, paralele, inele, cal cu manere şi individual compus (nivel 2) şi 2 medalii de argint la sărituri şi bară fixă la la Jocurile Mondiale de vară Special Olympics Berlin 2023. Au mai fost nominalizaţi: Andreea Mustăreaţă Pivniceru (tenis) şi George David (tenis).

Cu ocazia Galei Sportului Românesc, publicul a putut admira în foaierul Ateneului Român "Naţionala Culturii" o serie completă de tricouri din colecţia "EURO 2024" cu numele unor însemnaţi oameni de cultură români. Proiectul este iniţiat de Galeriile Artmark alături de Federaţia Română de Fotbal, finalitatea acestuia fiind susţinerea unei cauze umanitare dedicate luptei împotriva abandonului şcolar, ce aparţine Asociaţiei SOS Satele Copiilor.

La evenimentul de miercuri au participat câteva sute de foşti şi actuali sportivi, antrenori, preşedinţi de federaţii şi cluburi, dar şi reprezentanţi ai lumii politice, precum preşedintele Senatului României, Nicolae Ciucă, şi secretarul general al PNL, Lucian Bode.

Agerpres